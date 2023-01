Acto de Lula, Congreso de Intendentes y jornales solidarios: las disputas de Cosse y Orsi

Política

Montevideo Portal

El arribo a Uruguay de Luiz Inácio Lula da Silva abrió un encontronazo interno en el Frente Amplio (FA), luego de que el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, cuestionara la convocatoria de la fuerza política a una movilización en la explanada de la Intendencia de Montevideo, a instancias de Carolina Cosse. Este hecho también generó la reacción de otros dirigentes que, como el senador Mario Bergara, advirtieron acerca de los cruces que “adelantan la contienda electoral”, al tiempo que el socialista Gonzalo Civila reivindicó la “movilización” realizada.

Pero además del acto en la explanada, promovido por Cosse tras entregarle a Lula la distinción “Más verde” por su promoción al cuidado del medio ambiente, en el último tiempo los intendentes de Montevideo y de Canelones, posicionados como eventuales precandidatos del Frente Amplio, tuvieron otras disputas que también hicieron públicas.

A fines del año pasado, Orsi y Cosse quedaron enfrentados por la definición de la Presidencia del Congreso de Intendentes, que correspondía al Frente Amplio pero terminó en manos del Partido Nacional. Además, hubo diferencias por los tiempos de implementación de los jornales solidarios, algo que Orsi expuso este miércoles durante una entrevista en Informativo Sarandí de Radio Sarandí.

El acto de Lula

Orsi dijo este jueves que “no entendió” de dónde surgió la invitación del Frente Amplio a concurrir al saludo a Lula y afirmó que “se transformó más en un acto que un reconocimiento”.

“Cuando vi la invitación o la convocatoria desde nuestro propio Frente Amplio y no hubo una discusión política, eso quizás genera esa confusión no muy conveniente. Me imagino también para lo que es la delegación de Lula, que él no tenía pensado hacer acto. De verdad, lo dijo ayer”, señaló el jefe departamental.

Orsi no estuvo en el Palacio Municipal, aunque sí luego participó de una reunión con Lula cuando el mandatario brasileño visitó al expresidente José Mujica en su chacra de Rincón del Cerro. Como informó este miércoles Montevideo Portal, el intendente canario concurrió luego de que Mujica lo invitara.

Luego de los cuestionamientos de Orsi, el senador Bergara (Fuerza Renovadora) señaló a través de su cuenta de Twitter que ve “con preocupación que se reiteran episodios que parecen adelantar la contienda electoral de las precandidaturas frentistas”.

La senadora Liliam Kechichian, del mismo sector que Bergara, compartió y apoyó su mensaje.

Civila, secretario general del Partido Socialista, afirmó en cambio que “fue un gran acierto la movilización de ayer”, en relación al acto del miércoles. Del mismo modo, el senador socialista José Nunes felicitó a Cosse por “recibir a Lula y darle un necesario marco de participación popular a su visita”.

Agradezco a Carolina Cosse la iniciativa de recibir a Lula y darle un necesario marco de participación popular a su vista. La unidad latinoamericana la forjarán nuestros pueblos con su lucha por una vida digna, una sociedad justa y un continente soberano. pic.twitter.com/MxCRuvjW4w — Jose Nunes (@Josenunes1960) January 26, 2023

La presidencia del Congreso de Intendentes

El Frente Amplio debió ceder en diciembre la presidencia del Congreso de Intendentes, luego de que Cosse y Orsi no lograran ponerse de acuerdo en una negociación interna.

Este año el lugar correspondía al Frente Amplio. Tras idas y vueltas sobre quién debía ocupar el lugar, la coalición de izquierda planteó que la presidencia sería compartida entre Orsi y Cosse. Sin embargo, los otros 15 jefes comunales ratificaron que no era una opción para ellos y le pidieron al FA que eligiera a uno de los intendentes para asumir la presidencia del Congreso.

“Tristeza não tem fim. Caso de manual de anteponer intereses personales a los colectivos. Podemos y debemos rendir más, muchachada”, escribió en aquel momento en su cuenta de Twitter el diputado Gustavo Olmos, de Fuerza Renovadora.

Tristeza Não Tem Fim



Caso de manual de anteponer intereses personales a los colectivos.

Podemos y debemos rendir más, muchachada. https://t.co/nY9zRjv0M8 — Tato Olmos (@tato_olmos) December 15, 2022

Entrevistado este miércoles en Informativo Sarandí de Radio Sarandí, Orsi habló sobre este asunto. Primero dijo que, en el período anterior, los otros partidos le pidieron “que cediera un año porque había una dificultad en la interna del Partido Nacional y era bueno darle un espacio al Partido Colorado”. “Y yo cedí, personalmente dije ‘no tengo problema’”, comenzó diciendo Orsi. Por tanto, el intendente canario entendía “casi natural” que si existía una posibilidad, le pudiera tocar a él asumir la responsabilidad de presidir el plenario de intendentes en este período.

“Podía pasar que me tocara a mí. Ahí Montevideo también planteó la posibilidad de que fuera Carolina, y ahí fue donde hicimos una propuesta concreta (ya que teníamos un año solo) de estar seis meses y seis meses, como ya pasó una vez. Ahí los blancos del Partido Nacional dijeron que de ninguna manera. Creo que faltó cintura, que se nos debió haber dado esa posibilidad”, dijo Orsi.

El intendente apuntó que, ante eso, planteó en la reunión entre intendentes del Frente Amplio que se bajaba y que fuera Cosse la presidenta.

“Me parecía que era una buena señal, pero no fue posible. No se aceptó eso y salimos con la propuesta de seis meses y seis meses. Por supuesto que fue una propuesta a la que pudimos arribar, al acuerdo que pudimos llegar. Pero yo planteé concretamente que fuera Cosse, porque era lo mejor que nos podía pasar. Uno de los dos intendentes del área metropolitana tenía que asumir la responsabilidad. Me parece que había que demostrarlo pero no fue posible”, dijo el intendente de Canelones.

Los jornales solidarios

Orsi habló en la misma entrevista radial sobre las negociaciones entre los intendentes para el futuro del Programa de Oportunidad Laboral, que será interrumpido entre enero y abril. Al respecto, Cosse dijo el 16 de enero en una rueda de prensa que ella promovió su continuidad desde febrero.

El intendente canario afirmó que el Frente Amplio aceptó en la Mesa del Congreso de Intendentes una declaración donde se establecía que los jornales solidarios, que terminaron en diciembre, serían retomados en mayo.

“Después lo que ocurrió es que la intendenta Carolina Cosse, compañera de mi bancada, hizo una propuesta de que con la misma plata podían arrancar antes. Eso molestó al resto de los intendentes, porque habíamos quedado en que si es mayo es mayo, y nosotros no íbamos a hacer cuestión. Pero bueno, son detalles”, dijo.

“Lo que planteaba Carolina Cosse es que se usara la misma plata. Era una especie de explicación de que la matemática podía ayudar a que fuera con la misma plata. Es cierto que, si es con la misma plata y más tiempo, es con menos gente, ¿no? Pero bueno, eso generó malestar por el acuerdo al que habíamos llegado”, agregó Orsi en Radio Sarandí.

El intendente remarcó que “la propuesta la hizo Montevideo concretamente”. “Ahí el que llevó la posición nuestra a la Mesa, el que acordó, fue Andrés Lima. Y es claro que esto fue una decisión individual de Montevideo de plantear algo distinto”, finalizó.

Montevideo Portal