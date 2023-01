Orsi sobre evento de la IM con Lula: “Se transformó más en un acto que un reconocimiento”

Política

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, aseguró este jueves que no entendió “de dónde surgió la invitación” del Frente Amplio a la población para concurrir a la explanada de la Intendencia de Montevideo en el marco del reconocimiento al presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva.

“En una ciudad como Montevideo, con lo que representa incluso para el Mercosur, que Montevideo le diera un recibimiento no me parece descabezado, incluso se hizo en el marco de un reconocimiento por el tema ambiental. Creo también, y voy a ser sincero acá, no entendí mucho de dónde surge la invitación. Ahí el propio Frente [Amplio] invitamos a la gente, capaz que eso no ayudó”, dijo Orsi en diálogo con el programa Doble Click de radio FM DelSol.

En este sentido, reconoció que desde la coalición de izquierda hubo una invitación para que pasara por la Mesa Política, cosa que finalmente no pasó, y Orsi opinó que por ahí “pudo haber estado la dificultad”.

“Se transformó más en un acto que un reconocimiento. La verdad, eso ocurrió. Cuando vi la invitación o la convocatoria desde nuestro propio Frente Amplio y no hubo una discusión política, eso quizás genera esa confusión no muy conveniente. Me imagino también para lo que es la delegación de Lula que él no tenía pensado hacer acto. De verdad, lo dijo ayer”, señaló el jefe departamental.

Orsi aclaró que no le generó mal estar el evento que realizó la comuna capitalina teniendo en cuenta la competencia interna para las próximas elecciones en 2024 y afirmó que tanto él como Carolina Cosse son “protagonistas” por la cantidad de población que tienen Montevideo y Canelones.

“Yo no lo veo como un tema de competencia. Cada cual tiene que hacer lo que tiene que hacer y repito: históricamente desde Mariano Arana cuando era protagonista, Montevideo tiene una centralidad que es importante. El error o el ruido no del todo conveniente es que desde nuestras filas formalmente por redes se estuviera convocando a eso, que podía haber sido interpretado como un acto o que terminó siendo un acto, no sé”, indicó.

Finalmente, explicó por qué terminó yendo a la chacra el expresidente José Mujica cuando estaba establecido en una primera instancia que no concurriría. El intendente canario dijo que tenía compromisos con autoridades del Ministerio de Ganadería y productores de la zona para recorrer las zonas que están sufriendo por la sequía, pero contó que una de las cosas que lo “movió” fue una “llamada telefónica de Pepe”.

“llamó Pepe invitándome a acompañarlo y ahí fue que, de tarde, resolví arrancar. Pepe me sorprende dos por tres con estas cosas, él no te avisa 10 días antes”, concluyó.