Bergara expresó preocupación por episodios que “adelantan la contienda electoral” en el FA

El senador del Frente Amplio Mario Bergara manifestó este jueves que ve con “preocupación” que se “reiteran episodios” que parecen “adelantar la contienda electoral” de las precandidaturas frenteamplistas, en referencia a los cruces que se dieron en los últimos tiempos entre los intendentes de Montevideo y Canelones, Carolina Cosse y Yamandú Orsi.

En este sentido, Bergara afirmó que cree que estas instancias no le hacen “bien” al Frente Amplio y que el objetivo es que la coalición de izquierda vuelva al gobierno “por el bien de la sociedad uruguaya”.

A entender de Bergara, para lograr eso, se necesita de “todos”. “La suma de desgastes menores no conduce a un triunfo mayor. Los frenteamplistas le debemos un accionar consistente y unitario al pueblo uruguayo”, apuntó en su cuenta de Twitter.

El senador hace referencia a los cruces que han tenido en los últimos meses los intendentes que abarcan dos de los departamentos más importantes de la Zona Metropolitana y el país en general.

El primero de ellos fue cuando se estaba eligiendo la presidencia del Congreso de Intendentes, momento en que no pudieron llegar a un acuerdo entre las partes y tuvieron que cederle la dirección al Partido Nacional.

Ahora, el intendente canario criticó la decisión del Frente Amplio de convocar oficialmente a los militantes por el evento que se realizó en la comuna capitalina para entregar un premio al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva.

“En una ciudad como Montevideo, con lo que representa incluso para el Mercosur, que Montevideo le diera un recibimiento no me parece descabezado, incluso se hizo en el marco de un reconocimiento por el tema ambiental. Creo también, y voy a ser sincero acá, no entendí mucho de dónde surge la invitación. Ahí el propio Frente [Amplio] invitamos a la gente, capaz que eso no ayudó”, dijo Orsi en diálogo con el programa Doble Click de radio FM DelSol.

En este sentido, reconoció que desde la coalición de izquierda hubo una invitación para que pasara por la Mesa Política, cosa que finalmente no pasó, y Orsi opinó que por ahí “pudo haber estado la dificultad”.

“Se transformó más en un acto que un reconocimiento. La verdad, eso ocurrió. Cuando vi la invitación o la convocatoria desde nuestro propio Frente Amplio y no hubo una discusión política, eso quizás genera esa confusión no muy conveniente. Me imagino también para lo que es la delegación de Lula que él no tenía pensado hacer acto. De verdad, lo dijo ayer”, señaló el jefe departamental.

