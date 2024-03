Ache anuncia precandidatura para que su partido tenga “un candidato colorado, no rosado”

Política

La exvicecanciller Carolina Ache se lanzó al ruedo electoral y aspira a ser candidata a la presidencia por el Partido Colorado.

Tras verse envuelta en el sonado caso del pasaporte expedido al narcotraficante Sebastián Marset y divulgar chats que hicieron rodar cabezas en la cúpula del gobierno, la abogada y política se suma a la ya concurrida pugna electoral de su partido.

Según informa este jueves el semanario Búsqueda, Ache pretende oficializar su candidatura el próximo lunes en el Comité Ejecutivo Nacional de su partido. Luego se abocará a una gira nacional con el eslogan “Vamos con la justa”, frase que hace referencia a anteriores campañas del partido, como la de Pedro Bordaberry.

Consultada por el citado medio, Ache sostuvo que pretende imponerse en las internas de junio para que su partido tenga un “candidato colorado y no uno rosado” en las próximas elecciones nacionales.

“Tuve la suerte de militar para Jorge Batlle, Pedro Bordaberry y Ernesto Talvi, y si alguno estuviese hoy en carrera, seguramente no recorrería este camino. […] Hoy al partido le falta liderazgo claro, esas personas que encarnaban esos principios de ejercer la política para servir al país, que no todo vale, que los principios no se negocian. Más allá de que se le puedan reconocer virtudes a los candidatos, por algo están tan divididos los porcentajes de apoyo”, expresó.

Ache competirá en la interna con la Lista 10, utilizada anteriormente por Bordaberry, referente colorado con el que tiene buena relación y que la defendió una y otra vez durante el escándalo del caso Marset. Interrogada acerca de si cuenta con el apoyo del exministro y exsenador, Ache optó por no pronunciarse a fondo. “No puedo decir que la apoya ni que no la apoya; en este momento está fuera de la política y tengo que respetarle la posición”, dijo.

Entrevista adelante, la aspirante a la presidencia dijo que su ingreso a la campaña electoral se produce “sin ánimo de revancha ni nada que se le parezca”. Esto a pesar de las consecuencias de sus revelaciones en el caso Marset, y de los inocultables chisporroteos y enfrentamientos que tuvo con figuras de su fuerza política.

“Cuando me hacen lo que me hicieron en la Cancillería, tenía dos caminos: o me enojaba con la política y me iba para mi casa, o capitalizaba todo eso que me pasó y daba la pelea desde adentro por una política con los principios que a mí me enseñó mi familia”, aseveró.

De momento, la precandidata no reveló qué figuras del partido la acompañarán en su campaña.

Muchos nenes para un trompo

Con la aparición de Carolina Ache, la interna del partido Colorado suma su séptimo aspirante. Se trata de la interna más “concurrida” de cara a las próximas internas, en las que de momento el partido apenas llega a los dos dígitos en las encuestas.

“No hay un líder claro para el partido. Después de las internas va a surgir un candidato y se verá si surge un líder para el partido”, vaticinó Ache, quien propondrá que los precandidatos acuerden algunos puntos programáticos.

“No es posible presentar siete programas de gobierno”, consideró.