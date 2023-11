El presidente Lacalle anunció que aceptó la renuncia de Heber, Maciel y Lafluf

Política

Tal como había anunciado más temprano, el presidente Luis Lacalle Pou brindó una conferencia de prensa a las 20:00 de este sábado desde Torre Ejecutiva para comunicar las decisiones en torno a la crisis de gobierno desatada a raíz de los audios de las conversaciones entre el excanciller Francisco Bustillo y la exvicecanciller Carolina Ache, difundidos por Búsqueda el pasado miércoles.

Renuncias

“El ministro Luis Alberto Heber, el subsecretario Maciel y [el asesor en comunicación de Lacalle] Roberto Lafluf [..] Las tres personas me han ofrecido su renuncia, acepté las tres”, anunció el presidente, al poco tiempo de iniciada su conferencia.

Sobre Lafluf, dijo que “no tiene competencia ni facultades de gobierno”, que “no puede ordenar, no puede decidir” y agregó: “Simplemente me asesora a mí”.

“Las responsabilidades políticas son del presidente de la República, de los ministros y de los subsecretarios. Las tres personas [Heber, Maciel y Lafluf] me han ofrecido su renuncia. Acepté los tres ofrecimientos. Van a dirimir en la Justicia, según tengo entendido se abre una causa en este tema. Tengo la convicción y la tranquilidad de que sabrán defender su honor y su persona en el juzgado”, apuntó el mandatario.

“Si hay algo que nunca ha hecho este gobierno es mandar un representante, pedir a alguien que declare o no aceptar preguntas; vinimos a dar la cara. Nos ha tocado más dar la cara en las malas que en las buenas, pero estamos con la consciencia tranquila. Hoy, en el acierto o error, venimos a conversar con ustedes”, le dijo el presidente a la prensa.

Lacalle informó que los sucesores de Heber y de Maciel serán, respectivamente, Nicolás Martinelli, hasta ahora director general del Ministerio del Interior, y Pablo Abdala, presidente del INAU.

Por otra parte, tras la renuncia de Bustillo, el nuevo canciller será Omar Paganini, quien fuera hasta este sábado ministro de Industria, Energía y Minería. En su lugar al frente de esa cartera asumirá Elisa Facio, que ocupaba el cargo de directora general de Secretaria del MIEM.

Dijo que formalmente las renuncias serán presentadas el lunes, día en que los nuevos secretarios de Estado y el nuevo subsecretario del Interior, asumirán sus cargos.

Reunión entre Lafluf, Ache y Maciel

“Tengo la intima convicción de que tanto el ministro del Interior [Heber], el subsecretario del Interior [Maciel], Francisco Bustillo y Carolina Ache, no tienen ninguna responsabilidad legal en el otorgamiento del famoso pasaporte”, dijo Lacalle al iniciar su alocución.

El presidente dijo que se enteró de “alguna comunicación entre los ministerios de Relaciones Exteriores e Interior”, la noche antes de la interpelación a Bustillo y Heber del 22 de agosto de 2022. “Comunicación que fue informada en la interpelación”, agregó.

“Esa noche me comuniqué por teléfono con Carolina Ache para saber si había tenido alguna reacción y me comunica que habia tenido un vínculo con su secretaria”, sostuvo.

“Después de esta interpelación, el Frente Amplio (FA) solicita un acceso a la información pública —no tengo del todo claro fechas—, pero empieza una discusión acerca de si las conversaciones privadas en el celular tenían que ser aportadas al pedido de información pública”, dijo Lacalle.

“Paso para adelante: fin de octubre, cuando seguían existiendo matices acerca de la competencia o no de dar esas conversaciones privadas, ante la inminencia de presentar ante la Justicia los antecedes y el fin de una investigación administrativa en el Ministerio de Relaciones Exteriores, yo lo pido a Roberto Lafluf, quien es asesor en Comunicación y Estrategia del Gobierno, de mi persona, que se junte tanto con la subsecretaria de Relaciones Exteriores y con el subsecretario del Interior para que se pongan de acuerdo en qué van a hacer con esas conversaciones. Termina la reunión, se ponen de acuerdo; posteriormente la subsecretaria dice que no está de acuerdo, que recibió asesoramiento de la gente que trabaja con ella en estos temas, y que ella creía que habia que presentar estos documentos”.

“Lafluf me llama y dije: ‘Bueno, si es la decisión, que se presente todo’. Al otro lunes se presentan todos los documentos en el juzgado. Ese día temprano en la mañana le mandé un mensaje a Carolina, que decía: ‘Avisame cuando hayas presentado todo’. Me comunica”, continuó.

“Una cosa porque se que estuvo comentado y quiero aclarar. Si estuve en la reunión o no: sí, pasé por la reunión, no llegue a los dos minutos. Pasé a saludar —es acá arriba, en el piso 11—, cosa que hago frecuentemente cuando hay una reunión. Sí participé de la reunión; no participé de la reunión. Fui yo el que pedí que se convoque, a los efectos de tener una línea única de acción”, afirmó, en referencia al encuentro entre Lafluf, Ache y Maciel.

La conferencia se dio tras un día de reuniones: el mandatario llegó de Estados Unidos sobre las 13:30, se dirigió a la residencia presidencial y allí dialogó con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber; el subsecretario, Guillermo Maciel; los líderes de la coalición, y con autoridades del Frente Amplio (FA).

La conferencia de Lacalle Pou:

