Ope Pasquet: “¿La doctora Carolina Ache Batlle de Romay se considera a sí misma de abajo?

El diputado colorado afirmó que la exvicecanciller dijo en el Senado “lo que no era cierto y eso trajo consecuencias”.

Tras la renuncia del exministro de Ambiente, Adrián Peña, el diputado del Partido Colorado Ope Pasquet respondió este martes a lo expresado por la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Ache, cuando se refirió a lo polémica suscitada el pasado jueves cuando se conoció que Peña no tenía título universitario.

Conocida la información de que el exministro de Ambiente había detentado una licenciatura que todavía no tenía, Ache, que presentó su renuncia como vicecanciller el 19 de diciembre de 2022, escribió: “Duros con los de abajo, tibios con el de arriba”.

La segunda reacción de la política colorada fue alrededor una hora después, cuando nuevamente se expresó en Twitter: “Levantaron tanto la vara ética, que pasan por abajo”.

Este martes al ser consultado por en el programa Doble Clic de Del Sol, Pasquet respondió: “Lo de Carolina es lo mismo. Creo que lo que está diciendo no se ajusta a la realidad. ¿Quiénes son los de abajo? ¿La doctora Carolina Ache Batlle de Romay (casada con Tomás Romay Buero), exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, se considera a sí misma de abajo? ¿Debajo de qué? No tiene nada que ver con el abajo. Me parece que eso está fuera de lugar”.

Consultado por si se refería a los apellidos de la exsubsecretaria, Pasquet insistió: “No es una situación de inferioridad ni es una persona avasallada por poderes de uno no sabe dónde. Es una persona que mientras desempeñaba un cargo en una situación política realmente importante, en el ejercicio de funciones dijo en el Senado lo que no era cierto. Y eso trajo consecuencias. No es un tema de abajo o arriba”.

En diálogo con Primera Mañana (El Espectador), Pasquet se refirió a la renuncia de Peña como ministro y afirmó que estuvo de acuerdo con la decisión tomada por el exsecretario de Estado.

“Yo creía que tenía el título, lo creíamos todos. Nunca hizo ostentación de esto, simplemente era un dato más como todos los otros”, agregó Pasquet, y reconoció que “la falta existió”. Ante la consulta de si no tendría que haber renunciado al Senado, el diputado colorado respondió que “claramente” no.

Pasquet dijo que los “episodios” en los que Peña dijo que era licenciado en Dirección de Empresas “no tuvieron nada que ver en su desempeño en el cargo” como ministro o senador. “Adrián Peña no entró al Senado por decir que era licenciado, la gente no lo votó por eso”, sostuvo en entrevista con Primera mañana (El Espectador).

