“Tragedia”: relato de vecino que colaboró para sacar auto donde estaban niños asesinados

Un vecino que colaboró para sacar el auto en el que estaban los cuerpos de Alfonsina, Francisco y su padre, Andrés Morosini, dio su testimonio y lamentó la tragedia que comenzó con el secuestro de los niños en Soriano y culminó en el arroyo Don Esteban, en Río Negro.

Un hombre contó a Teledía que colaboró con los vecinos de la zona y las autoridades a cargo del procedimiento para el que usaron un tractor. “La verdad es que es una bruta tragedia. El auto estaba hundido por completo, destrozado por el tema de la corriente y las piedras ahí abajo”, expresó.

El vecino dijo que el vehículo se encontraba a 70 metros del puente de la ruta 20, por lo que tuvieron que acercarlo por el terreno barrancoso. “No había manera de sacarlo”, rememoró.

“Pegó un golpe bastante grande. Muy feo. Para uno que es padre, es una tragedia”, lamentó el vecino de la zona.

La búsqueda de Andrés Morosini Rechoppa y sus hijos Alfonsina y Francisco, de 2 y 6 años, tuvo esta mañana un final trágico. Según confirmó Montevideo Portal, los cuerpos estaban a tres metros de profundidad.

Desde la tarde de ayer, las búsquedas se habían concentrado en ese sector, ubicado sobre la ruta 20, en el departamento de Río Negro, y cerca de la localidad de Young.

El sitio se encuentra dentro del área en la que las cámaras captaron el paso del auto, y allí se encontraron huellas compatibles con el rodado del vehículo, marcas que indican que el coche se habría dirigido en línea recta hacia el torrentoso curso de agua.

Tal como informáramos, el hombre se presentó el miércoles en la casa de su expareja, Micaela Ramos, en la ciudad de Mercedes, domicilio al que tenía prohibido ingresar debido a una denuncia de la mujer. Allí, amenazó a Ramos y le dijo que no vería más a los niños. Luego huyó con los chicos a bordo de un automóvil BYD rojo, el mismo en el que los tres fueron hallados ya exánimes.





