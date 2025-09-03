Hombre entró a la casa de su expareja y se llevó a sus hijos a la fuerza: está prófugo

Montevideo Portal
La Jefatura de Soriano emitió un comunicado en el que solicitó la colaboración de la población para encontrar a un hombre requerido.
El caso se debe a que el hombre, llamado Andrés Morosini Rechoppa, ingresó sin autorización a la vivienda de su expareja, una mujer de 29 años. Allí se llevó a la fuerza a sus dos hijos, un niño de 6 y una niña de 2 años, y huyó con ellos en su vehículo marca BYD de color rojo, matrícula KPA 1970.
Además, la víctima sostuvo que recibió amenazas verbales por parte del implicado, quien posee antecedentes penales.
“Se exhorta a la población a colaborar con la investigación, aportando cualquier información que permita ubicar al indagado a través del servicio de emergencias 911 o en la seccional policial más próxima”, informó el Ministerio del Interior.
