“Monstruosidad”: la reacción del sistema político ante el asesinato de niños secuestrados

Política

El sistema político uruguayo reaccionó al asesinato de Alfonsina y Francisco, los pequeños de 2 y 6 años que antes fueron secuestrados por su padre, Andrés Morosini.

Después de un día de búsqueda, el Ministerio del Interior encontró los cadáveres en el auto del hombre, a tres metros de profundidad en el cauce del arroyo Don Esteban, en Río Negro.

Desde la tarde del pasado 4 de setiembre, las búsquedas se habían concentrado en ese sector, ubicado sobre la ruta 20, cerca de la localidad de Young.

La senadora Graciela Bianchi fue tajante: “Ahora el silencio reflexivo”. Por otro lado, la senadora del Frente Amplio (FA) Bettiana Díaz escribió en su cuenta de X: “Cuánta tristeza, cuánta bronca da la desprotección en estos casos. Basta de relativizar la violencia de género, la violencia vicaria y la violencia sobre nuestros gurises”.

Liliam Kehichian, legisladora por el FA, dijo estar “tremendamente impactada” por el asesinato de Alfonsina y Francisco. “La violencia vicaria es la cara más horrenda de la violencia contra las mujeres. Estos hechos nos deben sacudir y evidencian todo lo que falta para proteger a las mujeres y sus hijos de la violencia machista”, reflexionó.

La senadora suplente Lilián Abracinskas afirmó que “la violencia vicaria es la expresión más cruel de la violencia machista y no se para porque se califique de monstruo al perpetrador”. “Es una monstruosidad, pero su causa es el sistema patriarcal, y negarlo o relativizarlo solo lo fomenta. No hay palabras de consuelo que valgan”, expresó.

El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, también lamentó la situación. “¡Qué horror! ¡Mucho dolor e impotencia! Mucho trabajo pendiente para mejorar la capacidad de detección de las situaciones de violencia intrafamiliar en nuestro país”, expresó el exministro de Trabajo y Seguridad Social.

La legisladora colorada Elsa Capillera cuestionó el rol de los adultos. “No somos capaces de cuidar sus risas, ni proteger su vida, ni su libertad”. “En el problema entre los padres, quienes pierden, siempre, siempre son los niños”, lamentó.

“Una vez más. No alcanzan las palabras para tanto dolor. Urgen respuestas. El sistema volvió a fallar”, escribió la diputada suplente del FA Florencia Astori en su cuenta de X.

La excandidata a la Intendencia de Montevideo por el Partido Colorado Virginia Cáceres afirmó que la tragedia se trató de “violencia vicaria”. “Necesitamos urgente mejorar los servicios de atención, los procedimientos y las normas para que el Estado nos proteja efectivamente”, afirmó la colorada.