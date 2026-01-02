“Son las mismas desde que nacimos”: Bergara habló sobre cambios en líneas de ómnibus

Política

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, se refirió al proyecto de su comuna, la Intendencia de Canelones y el gobierno nacional para reestructurar el transporte público en el área metropolitana y, así, apuntó a que habrá modificaciones en las líneas de ómnibus.

El jerarca capitalino aseguró que el hecho de que se generen “corredores prioritarios” para el transporte colectivo “evidentemente va a contribuir a una mayor movilidad en la lógica de transporte público”. “Obviamente […] significa que hay que cambiar los diagramas de las líneas de transporte, que son prácticamente las mismas desde que todos nacimos. Eso tiene que cambiar y debe ser congruente con la existencia de corredores preferenciales”, manifestó Bergara en una entrevista con el semanario Crónicas Económicas, publicada este viernes 2 de enero.

En este marco, Bergara sostuvo que se están analizando las propuestas en torno al proyecto final y dijo que tanto desde la Intendencia de Montevideo (IM) como la de Canelones y el Poder Ejecutivo se aspira a tener “en un tiempo breve la definición” de la iniciativa “más global” para, luego, “ver las etapas para hacer las licitaciones correspondientes”.

Por otro lado, el exministro de Economía habló también sobre el rediseño de TV Ciudad, que finalizó varios contratos con sus trabajadores y levantó algunos programas del aire.

Así, el intendente señaló que los cambios en la programación para este año no están vinculados a “temas de restricción financiera”. “No es parte de las medidas de reordenamiento financiero”, sentenció.

“No es TV Ciudad la que se reestructura: es la programación del canal, con una nueva dirección, que tiene una visión que toma cosas de la anterior y cambia otras”, puntualizó el jerarca.

