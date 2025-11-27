Reestructura de TV Ciudad: un día menos de transmisión, despidos y cambios de programación

Política

La nueva administración de Mario Bergara en la Intendencia de Montevideo (IM) reestructurará TV Ciudad: dejará de transmitir el informativo de los domingos, levantará programas, buscará reducir salarios y desvinculará a trabajadores.

Según informó Hacemos lo que podemos y confirmó Montevideo Portal con fuentes cercanas al canal municipal, este levantará la totalidad de su streaming, que se transmite desde el predio de la comuna capitalina.

Otro de los cambios previstos por la nueva gestión tiene que ver con que MVD noticias sea solo conducido por Martín Rodríguez y que la comunicadora Natalia Nogues sea la cara de un periodístico de salud. Es decir, la IM prevé agregar un contenido más a la programación con el mismo presupuesto.

Los programas Sin fronteras dejará de emitirse y De ida y vuelta serán levantados y sus trabajadores serán todos desvinculados —irán a seguro de paro—. Además, la IM maneja la opción de que La letra chica esté comprendida en la programación de la semana.

Fuentes del sindicato de TV Ciudad dijeron a Montevideo Portal que “están alerta con la situación” y esperan la comunicación oficial para analizar qué medidas tomar.

Los sindicatos han tenido reuniones en varias oportunidades para tener la certeza sobre los programas y contratos que podrían verse afectados en el 2026. En ese marco, la dirección estableció esta fecha límite del 28 para hacer las comunicaciones correspondientes.