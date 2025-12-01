Bergara descartó alternativa de tren-tram y habló de “contratos que culminan” en TV Ciudad

Política

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, se refirió este lunes al proyecto de movilidad para agilizar el transporte público en Montevideo y Canelones.

El jefe comunal, en entrevista con Informativo Carve, dijo que hay varios puntos ya acordados, como la incorporación de “carriles preferenciales para el transporte público”, a lo largo de avenida Italia y avenida Giannattasio, así como en la avenida 8 de Octubre y en camino Maldonado hasta Zonamerica.

Según dijo, hay otros aspectos en análisis, como el tipo de obra a realizar en la avenida 18 de Julio. “Si hacerlo a nivel de calle, si hacerlo soterrado y qué tramo, y eso implica una evaluación fina de tiempos, impactos y costos, que no es sencillo de hacer”, sostuvo.

Bergara también afirmó que para el proyecto general hubo múltiples propuestas, y que “algunas han ido quedando de lado”. “Por ejemplo, el tren-tram hasta El Pinar; esa alternativa en principio no corre. Lo cual no quiere decir que no pueda haber algún tramo de tranvía en el marco de un proyecto”, señaló.

Otras alternativas sobre la mesa son la utilización de ómnibus articulados o un tren elevado.

El intendente también se refirió al impacto que tendrá la obra en los comercios durante el tiempo que el proyecto esté en fase de construcción, lo que se estima que en total puede llevar unos tres años.

Sobre el estacionamiento tarifado en Pocitos, Bergara dijo que es algo a estudio para Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. “Esto no tiene ningún afán recaudatorio”, sino de “ordenamiento” para mejorar la movilidad, dijo el jefe comunal. A su vez señaló que, en caso de avanzar, los vecinos que viven en esos barrios “no van a pagar estacionamiento tarifado”.

El intendente también se refirió a la reestructura en TV Ciudad. “Es una reformulación de la programación que conduce el director de TV Ciudad con todas las libertades del caso, y es una cosa que sucede sistemáticamente en los medios”, comenzó.

“En general, la mayoría son contratos que culminan, ya sea con contratos directos de la intendencia o en el marco de un fideicomiso, que típicamente sucede que los contratos están asociados o programas o ciclos. Hay ciclos que continúan. La inmensa mayoría de los trabajadores de TV Ciudad son funcionarios que continúan y que han sido presupuestados hace poco tiempo. Eso está fuera de discusión”, dijo.

“Estos contratos, muchos de ellos asociados a ciclos, bueno... los ciclos de programas algunos continúan y algunos no. En ese contexto es que se da esta movida. En todo caso, si hay algún contrato que cae, también en el marco de la nueva programación, habrá contratos que aparezcan en el marco de nuevos formatos y nuevos programas”, añadió.

