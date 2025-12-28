Así sería el “tren aéreo” en Avenida Italia: cinco metros de altura y boleto a $60

Locales

Montevideo Portal

El especialista en evaluación de proyectos y representante de la empresa Aeromet, Juan Sánchez, explicó detalles del proyecto para la construcción de un “tren aéreo“ desde la terminal Tres Cruces hasta la zona del Parque Roosevelt en una entrevista en Radio Sarandí.

El trayecto tendría una distancia de 14 kilómetros que sería cubierto en 23 minutos, y en un principio contaría con 11 paradas. El tren estaría ubicado a cinco metros de altura, y para acceder a él se instalarían ascensores y escaleras mecánicas. A su vez, Sánchez adelantó que el boleto calculado sería de aproximadamente $60, y el nuevo transporte tendría una capacidad máxima de "trasladar ocho mil personas por viajes de ida y vuelta".

No obstante, Sánchez destacó que este primer tramo es solo una parte de un plan maestro que planea conectar otras partes de la ciudad. Por ejemplo, “el plan maestro planea llegar hasta El Pinar por el propio pedido de la gente de Canelones”, comentó.

El primer tramo tendría un costo de US$350 millones. Además, implicaría la construcción de una terminal en Parque Roosevelt.

El proyecto se enmarca dentro de los llamados Hyperloop o trenes de vacío de transporte de alta velocidad. Se trata de un sistema de trenes que se mueven con ventiladores “que van empujando cada 800 metros el vehículo”y están diseñados para ser rápidos y gastar muy poca energía.

La obra llevaría tres años: dos para la construcción de la estructura y el sistema de transporte, y uno para su habilitación. En ese sentido, Sánchez destacó la corta duración de la instalación y que no trastocaría el tránsito por Avenida Italia. “Son premoldeados, por lo que no los haces en el lugar. Con industria nacional, porque es con tecnología que se puede hacer acá y se hace fuera del ámbito donde vos hacés la circulación, es decir, que no tenés que interrumpir un solo día el tránsito.”, explicó. Asimismo, la obra no implicaría cambios en el diseño urbano actual: “la bicisenda se mantendría, el cantero también”.

Montevideo Portal