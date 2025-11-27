Locales

BID aprobó línea de crédito para agilizar tránsito en Montevideo, con túnel en 18 de Julio

Montevideo Portal

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una línea de crédito para “apoyar la transformación” del sistema de transporte metropolitano de Montevideo.

Este instrumento, cuyo nombre oficial es Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP, por sus siglas en inglés), es de US$ 500 millones. De acuerdo con el comunicado del organismo internacional, beneficiará directamente a 1,3 millones de montevideanos “en el área de influencia de los corredores”, ya que “contarán con nuevos servicios de transporte y espacios públicos renovados”.

El programa financiará la implementación de un sistema de Bus de Rápido Tránsito (BRT, por sus siglas en inglés) “eléctrico y de alta capacidad”. Se ubicará en dos de las principales avenidas de la capital del país: 8 de Octubre y avenida Italia.

“El sistema incluirá estaciones, carriles exclusivos segregados, pasos a desnivel en cruces principales, un tramo subterráneo en la Avenida 18 de Julio y una terminal intercambiadora en Tres Cruces, punto de conexión entre ambos corredores”, reza el texto difundido.

El objetivo general de la CCLIP es “financiar un programa que contribuya a mejorar la movilidad”, añade.

Como parte de esta nueva línea de crédito, el directorio del BID también aprobó una primera operación individual de US$ 10 millones destinada a fortalecer la contratación de servicios de infraestructura y de transporte, así como a mejorar la coordinación interinstitucional y las capacidades técnicas de las instituciones responsables.

