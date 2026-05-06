“No queremos un cheque en blanco”: comisión estudia propuestas extrapresupuestales de IM

Montevideo Portal

La Junta Departamental de Montevideo (JDM) comenzó a estudiar este miércoles los cinco proyectos extrapresupuestales de la Intendencia de Montevideo (IM) sobre distintos temas.

La comisión especial creada para dicho ámbito inició la sesión a las 14:00. En esta ocasión, se tratará el Plan Veredas y se recibirá al Departamento de Desarrollo Urbano.

Los otros cuatro temas por tratar son los planes Saneamiento (que se tratará el lunes 11), Limpieza (miércoles 13), Calles y Ciudad Vieja (ambos el viernes 15). El cronograma estipula que la comisión especial, con mayoría del Frente Amplio, vote los proyectos el martes 19 y que el jueves 21 se trate en el pleno de la JDM.

La votación para cada uno de estos proyectos es independiente, es decir, su aprobación no implica que se les dé el visto bueno a todos por igual; pueden considerarse, por ejemplo, solo tres de los cinco ya que se trata de proyectos de decreto distintos entre sí.

De esta forma, la oposición “es mano” para dar los votos para su eventual puesta en marcha, dijo a Montevideo Portal Gonzalo Gómez, edil del Partido Nacional. Según indicó, se solicitó esta comisión para “estudiar” las iniciativas, ya que “falta mucha información”.

“Al momento, lo único que tenemos es una presentación en PowerPoint de cuando vino [el intendente, Mario] Bergara aquí a presentarlos y no tenemos más nada. No tenemos mayor información, no sabemos cuáles son los organismos internacionales o si será el Banco República con el cual se van a tomar los préstamos, tampoco dónde se va a invertir el dinero”, cuestionó el vicepresidente de esta comisión especial.

De esta forma, Gómez sostuvo que el Partido Nacional no ha tomado postura aún sobre qué hacer en cada uno de los cinco casos, a pesar de la “posición histórica” que tiene el partido de “acompañar el saneamiento, porque la Intendencia de Montevideo es la única del país que tiene a su cargo” esta área, explicó. De todas formas, sobre ese proyecto puntual —que implica un tercio del financiamiento total de los cinco proyectos, acotó el edil— “todavía no están los votos” de la oposición, puntualizó, ya que la propuesta no fue evaluada a la interna del partido. “Queremos ver en qué zonas, cuál es la prioridad, cuáles son los plazos del proyecto, etcétera”, manifestó.

“No queremos votar un cheque en blanco en el caso de acompañar una propuesta, y nos parece irresponsable votar cheques en blanco para que la IM luego, con esa plata en la caja, pueda disponer”, recalcó el curul y detalló que los proyectos no incluyen “un fideicomiso para el objeto por el cual se pretende abocar cada préstamo”. Es decir, de aprobarse alguno de los proyectos de decreto, el dinero podría quedar “en la caja” de la IM “a gusto de que después puedan cambiar el objeto por el cual se toman los préstamos”, señaló el nacionalista.

Finalmente, Gómez mencionó que se prevé tener una reunión con el único edil del Partido Colorado en la Junta, Federico Paganini, para “ver si se puede llegar a una posición única de la Coalición Republicana”. No obstante, esa negociación se dará luego de estudiar cada uno de los proyectos, concluyó.