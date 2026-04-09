Junta Departamental citará a Bergara por proyecto de movilidad metropolitano: cuándo será

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La Junta Departamental de Montevideo citó al intendente, Mario Bergara, a una sesión extraordinaria en régimen de comisión general.
La convocatoria se da para que el jerarca comunal “brinde información sobre los temas relacionados” con la reforma del transporte metropolitano que promueve el Poder Ejecutivo.
En tal sentido, según comunicó la Junta, la moción fue impulsada por ediles de la oposición y se votó citar al intendente por unanimidad.
La sesión extraordinaria será el próximo jueves 16 de abril, a las 15:00.
A su vez, la Junta Departamental resolvió también crear una comisión especial para tratar los proyectos extrapresupuestales que presentará la Intendencia de Montevideo “en los próximos días”. Tal como informáramos, serán 5 proyectos y estarán referidos a: limpieza, veredas, calles, saneamiento y revitalización de la Ciudad Vieja.
Dicha comisión estará integrada por 11 ediles en forma proporcional a la integración del cuerpo, es decir, corresponden seis ediles al oficialismo y cinco a la oposición.
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