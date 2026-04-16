Política

Uno por uno, los proyectos que la IM envió a la Junta para propuestas extrapresupuestales

Montevideo Portal

La Intendencia de Montevideo (IM) envió a la Junta Departamental (JDM) cinco proyectos de decreto para que se la autorice a contratar préstamos para financiar los proyectos extrapresupuestales, que habían sido adelantados en febrero de este año.

Dichas iniciativas involucran cinco áreas clave: limpieza, veredas, calles, saneamiento y revitalización de la Ciudad Vieja.

Tal como informáramos, la IM pretende conseguir cerca de US$ 300 millones para distribuir en esos cinco puntos. Para lograrlo, debe conseguir una mayoría especial en el parlamento montevideano. La JDM decidió crear una comisión para tratar estas propuestas.

En términos generales, cada una de las resoluciones de la IM establece el decreto que será enviado a la Junta. En él se fija que los préstamos a solicitar sean con organismos nacionales o internacionales, en dólares o unidades indexadas, y por un plazo de pago de 20 años, plazo de gracia de 5 años, y un interés máximo de 8,5% anual.

A su vez, también facultan al ejecutivo departamental a “ceder o prendar derechos de crédito o recaudación de tributos o precios departamentales como garantía de pago del préstamo que contrate”.

A continuación, una por una, los detalles de las resoluciones sobre las cinco “prioridades ciudadanas”, incluido el financiamiento solicitado para cada una.

Plan Limpieza

A través de esta moción se busca “la valorización de residuos mediante recolección diferenciada, ecopuntos, ecocentros, compostaje y fortalecimiento de plantas de clasificación, reduciendo presión ambiental y generando valor económico y social”, indica el texto de la IM.

Asimismo, se pretende “modernizar la recolección de residuos mezclados con nueva flota y contenedores adecuados”, señala el texto. Esto garantizará la “continuidad y seguridad ambiental” de la disposición final en la Usina Felipe Cardoso, “mejorando de forma tangible la limpieza de calles, playas, ferias y espacios públicos”, añade.

Para el Plan Limpieza, la comuna solicitó un monto máximo de US$ 60 millones.

Plan Veredas

Esta iniciativa está enfocada en implementar una “política potente” de construcción y rehabilitación de veredas.

El gobierno departamental definirá, pues, los tramos de veredas a plantear o recuperar, tomará la iniciativa en la ejecución de las obras “mediante procesos competitivos” y dispondrá a vecinos “un esquema de bonificaciones según ciertas condiciones predeterminadas y un cómodo plan de financiamiento de la obra”.

Para el Plan Veredas, la comuna solicitó un monto máximo de US$ 65 millones.

Plan Calles

Este plan “está orientado a complementar las actividades presupuestales en materia de recuperación de pavimentos de asfalto y especialmente de hormigón, con actuaciones distribuidas sobre arterias de importante flujo vehicular en los ocho municipios” de la capital del país.

Para el Plan Calles, la comuna solicitó un monto máximo de US$ 50 millones.

Plan Saneamiento

La IM quiere, con esta iniciativa, “asegurar el saneamiento como derecho humano fundamental, avanzando en equidad territorial e integración urbana” y permitiendo que “barrios periféricos accedan a los mismos estándares de servicios que el centro de la ciudad”.

La propuesta permite, además, “mejorar la resiliencia” ante el cambio climático “en un contexto donde los fenómenos climáticos extremos se intensifican”, asegura el proyecto de decreto.

En ese margo, se establece la realización de obras de drenaje pluvial como una “decisión política estratégica para proteger la calidad de vida y el patrimonio en particular de las familias más vulnerables frente a inundaciones”.

Para el Plan Calles, la comuna solicitó un monto máximo de US$ 102,4 millones.

Plan Revitalización de Ciudad Vieja

Finalmente, para el proyecto focalizado en el barrio más antiguo de Montevideo, se apuesta a financiar una serie de inversiones concretas “que revitalicen y potencien las dimensiones residencial, de espacio público, cultural y patrimonial” de dicha zona.

Para el Plan Revitalización de Ciudad Vieja, la comuna solicitó un monto máximo de US$ 40,7 millones.

Los cinco planes totalizan US$ 318,1 millones.

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