Conflicto en Medio Oriente

Irán ataca refinería saudita en mar Rojo, reserva de gas en Catar y otro depósito en Riad

Un dron cayó este jueves sobre la refinería saudita de Samref, en la zona industrial de Yanbu, a orillas del mar Rojo.

La instalación tiene una capacidad de tratamiento de más de 400.000 barriles de crudo diarios. La refinería está en manos del gigante petrolero saudita Aramco y de Mobil Yanbu Refining Company Inc., una filial de ExxonMobil. Según informó el Ministerio de Defensa saudí en un comunicado, muy breve, aún se están “evaluando los daños” en la refinería.

Yanbu tiene una importancia particular porque es una alternativa a la exportación de petróleo por el estrecho de Ormuz, prácticamente bloqueado en este momento por Irán. En Yanbu desemboca el crudo traído desde el Golfo, en el este de Arabia Saudita, a lo largo del conducto Petroline, de más de 1.000 km.

Irán lanzó otros ataques este miércoles a Emiratos Árabes Unidos y Catar, que han provocado un incendio en la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado del país, en un depósito de combustible para aviones en Riad y en una refinería en Baréin.

El gobierno de Catar informó de que ese incendio que ha provocado “graves daños” en Ras Laffan, el principal sitio de producción de gas natural licuado del país.

Los ataques iraníes contra Ras Laffan responden a los de Israel el miércoles contra el gigantesco yacimiento gasístico de South Pars-North Dome, compartido por Irán y Catar.

Es la reserva de gas conocida más grande del mundo y abastece cerca del 70% del gas natural doméstico.

Según Irán, algunas partes del yacimiento se incendiaron.

La agencia iraní Fars también informó de que los misiles iraníes alcanzaron la refinería de GNL en Baréin, que está ubicada cerca del puente que conecta este país con Arabia Saudita y que, según la información de FARS, fue destruido o gravemente dañado.

Ataque directo desde Irán a los yacimientos de gas de Riad Arabia saudí



La repuesta por los ataques a gran yacimiento de gas de Irán está siendo contundente en todo medio oriente ! pic.twitter.com/QObi81vtot — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) March 18, 2026

Con información de AFP y EFE.