“Dentro de los parámetros”: Cardona por impacto de Medio Oriente en precio de combustibles

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, analizó el impacto que podría tener el conflicto en el Medio Oriente en los precios del combustible en Uruguay.

La jerarca explicó que el país le compra combustibles a Occidente, por lo que la situación en el Oriente —hasta el momento— no es un “problema directo”.

“Tenemos que monitorear la situación”, agregó la ministra Cardona, quien además afirmó que ya habló del tema con el canciller Mario Lubetkin.

Además, la jerarca aseguró que hay dos temas “básicos”. Uno de ellos es la distribución del combustible. “No lo vemos como un riesgo”, mencionó. En la misma línea, advirtió que el precio de la nafta dependerá del aumento del petróleo y del tipo de cambio.

Con respecto a los precios actuales, Cardona afirmó: “Todavía no tenemos un problema y la metodología sigue funcionando con los precios de hoy. Estamos dentro de los parámetros que hablamos en mayo”.

