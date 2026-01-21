Método para fijar precios de combustibles “no tiene objetivo" de recaudar, según gobierno

Política

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) emitieron un comunicado conjunto este miércoles 21 de enero en respuesta a “un estudio del sector privado que comunicaba datos erróneos sobre la metodología de fijación de precios de los combustibles”.

Tal como informáramos la semana pasada, un informe del Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP) reveló que, durante el período de marzo a diciembre de 2025, los uruguayos pagaron US$ 88 millones de sobreprecios por la nafta y el gasoil, tomando como unidad de medida el Precio de Paridad de Importación (PPI). El supergás, por su parte, generó pérdidas de US$ 44 millones. Los datos presentados señalan que en el caso de la nafta la “brecha acumulada” fue de US$ 39 millones, y en el caso del gasoil de US$ 50 millones.

Así, los ministerios aclararon que el actual método de fijación de precios de combustibles —determinado a fines de mayo del año pasado— “no contiene objetivos de financiamiento del resultado fiscal”.

“Los puntos más importantes de la nueva metodología, que comenzó a aplicarse con las tarifas de julio, consistieron en que la fijación de los precios de venta al público se realiza cada dos meses (en lugar de cada un mes) y que se toma como referencia el PPI publicado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) más un factor de ajuste, fijado desde entonces en $ 1,5 por litro de nafta y gasoil”, señala el texto difundido por las Secretarías de Estado.

Asimismo, el MEF y MIEM puntualizaron que, al considerar las ventas efectivas de naftas y gasoil en 2025 —lo que se traduce aproximadamente 960 millones de litros de nafta y 1.100 millones de litros de gasoil— y se aplica el factor de ajuste utilizado cada mes, la recaudación anual asociada al factor de ajuste se ubica en US$ 52 millones.

De todas formas, los ministerios destacaron que estimar dicho monto como la diferencia entre el precio en planta de distribución de Ancap (PEP) y el PPI publicado por la Ursea “implica incurrir en un error de sobreestimación”. Ello se debe, profundiza el texto difundido, a que el PEP “tiene incluido el flete secundario correspondiente a las ventas de naftas y gasoil, de aproximadamente $ 1 por litro de combustible, que no está incluido en el PPI”, argumentan el MEF y el MIEM.

Por su parte, el costo del subsidio al precio del supergás ascendió a US$ 52 millones en 2025; esa cifra se divide en dos: US$ 30 millones que correspondieron al subsidio general y US$ 22 millones al focalizado.

“Por tanto, la recaudación derivada de la fijación del precio de los combustibles por encima del valor del PPI, correspondiente al factor de ajuste, se ubicó en un valor equivalente al costo del subsidio al supergás, tal cual fue anunciado y previsto en la política definida”, continúa el comunicado.

Por último, los ministerios aseguran que la metodología de fijación del precio de los combustibles “no contiene objetivos de financiamiento del resultado fiscal”, sino que el factor de ajuste “tiene el objetivo de sostener el subsidio de la garrafa”.

Finalmente, para este 2026, el gobierno resolvió disminuir el valor de ajuste en función de las demandas previstas y la tendencia de los precios internacionales. Así, pasó de $ 1,5 a $ 1,2 por litro.

