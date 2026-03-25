MEF anunció medidas para mitigar diferencias de precio con Argentina: los detalles

Economía

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció un paquete de medidas destinadas a “proteger el comercio local y mejorar la calidad de vida” de quienes viven en zonas de frontera con Argentina.

En esta línea, se prevé extender las medidas que ya rigen para aquellas localidades que están cercanas a Brasil, como el régimen simplificado de importación y la exoneración del 75% de los aportes patronales para nuevas y nuevos trabajadores. Asimismo, se anunció una ampliación del beneficio del impuesto específico interno (Imesi) a los combustibles.

Respecto a este último punto, el subsecretario del MEF, Martín Vallcorba, aseguró —en conferencia de prensa este miércoles desde Mercedes (Soriano)— que la reducción de dicho impuesto se ubicará en 24% para la frontera con ambos países vecinos. Esto se da “en función de la evolución que ha tenido el precio de la nafta”, sostuvo.

Por su parte, el titular de la cartera, Gabriel Oddone, enfatizó que está “atento” a la situación de la economía internacional, a la que tildó de “muy compleja y muy volátil”, pero al mismo tiempo está “confiado en que la economía uruguaya tiene las capacidades y las fortalezas necesarias como para atravesar un escenario de este tipo”. “Con las medidas que hemos estado tomando y que vamos a seguir tomando nosotros avizoramos un escenario de crecimiento para este año”, manifestó el jerarca, de acuerdo con un comunicado difundido por la Secretaría de Estado.

Los jerarcas del MEF explicaron que las medidas ya existentes tendrán modificaciones. Por ejemplo, con respecto al régimen simplificado de importación, se ampliarán el tamaño de los comercios y los topes máximos de compras y se trabajará para extender la lista de productos de la canasta autorizada, señala el texto.

Con respecto a la ampliación de la exoneración del 75% de los aportes patronales para nuevos trabajadores, el viceministro enfatizó en la relevancia de generar nuevos puestos formales en el litoral: “Esta medida no solo reduce el costo para la generación de nuevos puestos de trabajo, sino que también es una herramienta muy importante para avanzar en la formalización de trabajadores, en departamentos en los cuales tal vez el empleo no es un problema, pero sí es un problema la informalidad; esta herramienta es importante a los efectos de poder avanzar en la formalización de los trabajadores, que no es otra cosa que darle mayores derechos al trabajador” remarcó.

Conjuntamente, Oddone anunció que se remitirá un articulado adicional al Parlamento con el propósito de extender la reducción del Imesi a las naftas a una franja adicional de kilómetros. Esto se hará para abarcar algunos otros centros poblados que están por encima de los 60 kilómetros de límite.

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