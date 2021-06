Cardoso sobre conversaciones con policía formalizado: “Yo estoy absolutamente tranquilo”

Política

El ministro de Turismo, Germán Cardoso, dialogó este jueves sobre la información que se divulgó este miércoles sobre las llamadas telefónicas que mantuvo con el coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, que fue formalizado por cinco delitos.

El secretario de Estado dijo que lo conoce "de toda la vida", como al resto de la Jefatura de Maldonado. A su vez, ratificó que tuvo varias llamadas en el transcurso de este tiempo tanto con él como con el jefe de Policía, el subjefe y diferentes jerarcas de la Policía y otros ministerios. "Es mi responsabilidad hacerlo de acuerdo al rol que cumplo, de acuerdo a diferentes aspectos que implican una coordinación dentro del Estado de forma permanente", aseguró.

"En este caso puntual sí Maldonado es un departamento del cual pertenezco, soy hijo de él y sí tuve varias conversaciones con él, en lo que hacen a varios aspectos de la función y de la dinámica del funcionamiento de la seguridad de la Jefatura", agregó.

A continuación, el periodista Gabriel Pereyra le cuestionó la institucionalidad de varias llamadas que, según el periodista, no son de carácter institucional. Por ejemplo, una llamada para conocer el teléfono de una persona que le había hecho el cuento del tío a su madre o una llamada porque le habían roto el parabrisa de su auto.

Cardoso aseguró que no conoce exactamente cuáles son las llamadas porque no conoce el expediente, pero explicó que la llamada por el vidrio de su auto fue un ataque que recibió cuando venía manejando por Ruta 39 junto a un amigo. En esa ocasión, contó que le tiraron una piedra para que frenase y no lo hizo. Sin embargo, a un auto que venía le hicieron lo mismo y este sí paró. En esa ocasión, llamó para dar aviso a la Policía. "¿Qué hago frente a un hecho delictivo de esos? ¿A quién tengo que llamar en ese caso? A la Policía. Llamo y doy cuenta, está pasando tal cosa en la entrada a Maldonado. Es mi obligación como funcionario público y como ciudadano", señaló.

"Cuando a mi madre la llaman, yo estoy en Consejo de Ministros con Jorge Larrañaga al lado mío y le digo 'mirá lo que me está pasando'. Me llama mi hija, que es quien descubre la operación, porque mi madre se puso nerviosa. Cuando atiendo me explica y yo llamé a la Jefatura de la Policía para informar de esto y lo hice. Y después no me dijo en su momento todo, cuando llego a Maldonado y hablo con ella", agregó, y argumentó que volvió a llamar para avisar la hora en que habían llamado a su madre. "Es colaborar con la investigación para que no estafen a mi madre ni a nadie más", sostuvo.

El reportero mencionado anteriormente le dijo que "pidió información que cualquier ciudadano no llamaría" para pedirla. "Yo no me valí de ninguna información para obtener ningún tipo de beneficio de nada. La verdad que discrepo, no es así, no obtuve ninguna información para mi beneficio personal", contestó el ministro de Turismo.

"Si yo tomo conocimiento de esa situación, por supuesto que lo hago y lo volvería a hacer. Yo llamé a la policía para poner en conocimiento delictivo. Lo hago y lo volvería a hacer", reiteró.

Consultado sobre si tuvo algún llamado del presidente Luis Lacalle Pou, Cardoso respondió negativamente y aseveró que está en el departamento de Mercedes haciendo recorridas, "tranquilo" y "sin ningún tipo de problemas".

"Yo no voy a opinar lo que dice el fiscal, pero te voy a poner otro ejemplo. Si yo como funcionario público constato que hay un hecho que altera el orden público con picadas y fiestas a alto volumen, que nos pasa todo el tiempo, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que llamar a la Policía porque evidentemente lo estoy viendo y fue lo que hice. Llamé y en tal parada está habiendo un escándalo de picadas, intervengan, disuelvan esto porque es la Policía. Yo esa situación es lo que a mi me responsabiliza. Lo hice y lo volvería a hacer. Yo estaría en una omisión si no lo hiciera", agregó.

Finalmente, consultado sobre la opinión del senador del Frente Amplio, Charles Carrera, quien catalogó el hecho como algo "gravísimo" y que analizarán medidas en el Parlamento, el ministro de Turismo sostuvo que eso forma parte del "folklore político". "Está en su derecho de decirlo, no hay absolutamente nada. El fiscal de Corte fue muy claro que no había ningún mérito y no configuraban ningún tipo de delito", opinó.

"Más allá de las procuraciones y las interpretaciones que se quieran hacer, yo estoy absolutamente tranquilo que lo que yo hice fue cumplir con mi trabajo, pero que no eran vinculantes con lo que se está investigando", concluyó.