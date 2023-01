El tradicional Chicken Pie, una especialidad del restaurante La Corte

Puede ser la receta de la abuela o de mamá. Lo cierto es que el chicken pie (o pastel de pollo) es una preparación que trasciende las generaciones y que el director del restaurante La Corte, el reconocido chef Tomás Bartesaghi, supo hacerle honor para uno de los lugares gastronómicos más visitados por comensales en Montevideo.

Bartesaghi cuenta que, para él, es una receta heredada de su madre y que quiso desde un primer momento incluir en la carta. “La propuesta gastronómica del restaurante está basada en que vos podés comer rápido, un plato rico, de las preparaciones que comíamos en nuestras casas”, comenta el chef, quien destaca que es una opción ideal para el menú ejecutivo, para quienes cortan su horario laboral para almorzar. También, es un restaurante muy elegido por turistas que llegan a Montevideo durante todo el año, destacándose la temporada de cruceros que atrae a la Ciudad Vieja a cientos de visitantes cada verano.

Lo cierto es que La Corte tiene más de 40 años en la plaza y es difícil que no sea distinguido por su calidad en servicio y menú. Originalmente, era una mezcla entre restaurante y rotisería sobre la calle Ituzaingó. Con los años se ubicó en el edificio del Club Uruguay, en donde actualmente tiene tres niveles para deleitar a los comensales en la peatonal Sarandí 586.

Recién llegado de Francia, en donde estudió y ejerció su carrera gastronómica, en el año 2003 Bartesaghi se incorpora como jefe de cocina en el restaurante.

Muchos recordarán, que en marzo de 2007 el local gastronómico recibió la visita del entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush junto a su comitiva, durante la visita oficial a nuestro país. Allí fue atendido por el propio Tomás.

De aquellos años, Bartesaghi no olvida un hecho que después le traería una gran satisfacción: “cuando me incorporé a La Corte, recuerdo que hice una fila de dos horas para esa entrevista de trabajo. Lo que no me imaginé es que 13 años más tarde, lo terminaría comprando”, cuenta. Hoy lidera un restaurante en donde la mitad de sus clientes, asisten todos los días.

Bartesaghi en su local es un “food runner” ya que atiende directamente a sus comensales y lleva los platos a la mesa a la par de sus colaboradores. Por día, cuenta que camina 12 kilómetros dentro de la locación para entregar 200 de los 250 cubiertos que se venden a diario. “Para mí es importante estar atento a cada plato que sale, conocer a los clientes y que ellos reciban la atención directa del dueño llevandoles el pedido y también, predicar con el ejemplo a los colaboradores”, subraya Bartesaghi.

La carta de La Corte en la actualidad es un menú con 17 platos como opción principal, postres variados, bebidas y café con un precio fijo. La única carta que varía su precio es la de vinos.

Son cinco los platos con pollo: strudel de pollo acompañado con ensalada; milanesa de pollo napolitana acompañada con fritas; muslo de pollo al horno con crema mostaza acompañado de puré rústico; ensalada completa de pollo (mix de verdes, tomate, zanahoria, repollo colorado, remolacha, maíz, aceitunas, queso y huevo) y el elegido a destacar en esta reseña: el chicken pie de la casa.

Esta última receta incluye pollo, panceta, vino blanco, champiñones y crema de leche con masa de hojaldre.

“Este pastel se sirve en una cazuela de barro. Se incluye una suprema de pollo cortada en cubos que se doran junto con cebolla y panceta. Luego se desglasa con vino blanco, se le agregan champiñones saltados y caldo de pollo. Al final, se incorporan cuartos de huevo duro y finalmente el pollo absorbe el caldo y la crema de leche. Entonces la cazuela queda con líquido prácticamente hasta arriba. Luego se le coloca una tapa de hojaldre arriba y ser hornea”, explica el chef.

“Es una preparación que lleva mucha cocción, pero nosotros como tenemos la posibilidad de cocinarla de antemano, cuando el comensal la pide lo que hacemos es dorar el hojaldre y queda pronta”, destaca Bartesaghi.

Es realmente un plato gustoso y con un crocante especial que le brinda el hojaldre que se rompe para descubrir la preparación. Este plato se encuentra todo el año disponible en el menú.

El restaurante está abierto de lunes a sábados de 12 a 15:30 horas. Por las noches, se abre para eventos particulares ya que el local es muy solicitado por su amplia y distinguida ubicación: casamientos, cumpleaños de 15, eventos corporativos, cenas familiares, afters, lanzamientos, entre otros.

Podés encontrar al restaurante en Instagram como @restaurantlacorte y también en su página web aquí.

Por su parte, el reconocido chef Tomás Bartesaghi, que además de dirigir su emprendimiento gastronómico, es director de la Alta Academia de Gastronomía de ITHU – Politécnico de Montevideo, y podés encontrarlo en su página web.

Después de asistir a La Corte y probar algunas de sus delicias, el jurado delibera rápidamente y falla por una unanimidad a favor de regresar a la brevedad.