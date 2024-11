Sorpresa en la maternidad: nació un “bebé gigante” con peso muy por encima de lo esperado

Salud

En el Hospital Regional Central de Sertão (HRSC), ubicado en la localidad brasileña de Quixeramobim, se produjo días atrás un parto fuera del patrón habitual. El “pequeño gigante” Antony Gael sorprendió al equipo médico al venir al mundo con un peso de 5,1 kilos, una masa notoriamente superior a la esperable en los recién nacidos, que suele oscilar entre 2,5 y 4 kg. Este fenómeno se conoce en medicina como “macrosomía”.

Antony Gael es el tercer hijo de Daniela Barbosa Nobre, una campesina residente en la zona. El embarazo de Daniela fue monitoreado de cerca por el equipo de obstetricia del HRSC y culminó con una cesárea exitosa el 24 de octubre. Tanto la madre como el niño fueron dados de alta del hospital dos días después del nacimiento, sin complicaciones posparto.

Daniela informó que sus dos hijos anteriores nacieron con peso promedio, pero ya esperaba que Antony fuera más grande debido a los síntomas vividos en los últimos meses del embarazo.

“A partir del séptimo mes me sentí muy cansada. No podía hacer nada porque me agotaba, mi barriga era enorme", dijo la madre en declaraciones al portal noticioso G1.

Macrosomía

La macrosomía fetal puede atribuirse a factores genéticos y a menudo se asocia con la predisposición materna a la diabetes, explicó al citado medio el pediatra Paulo Fernandes, del HRSC.

En los casos en que la atención prenatal identifica bebés que pesan más de lo habitual, el procedimiento recomendado es el parto por cesárea para garantizar la seguridad tanto de la madre como del niño.

El facultativo también destacó la importancia de un estricto seguimiento médico después del nacimiento de bebés con macrosomía. “Es necesario el seguimiento de un pediatra y un nutricionista”, afirmó.

Si bien el peso de Antony Gael al nacer fue muy superior al promedio, no se acerca a casos de tamaño descomunal también registrados en el país norteño, como este y este otro.

De acuerdo con el Libro Guinness de los Récords, el recién nacido más pesado del mundo marcó al nacer 10,2 kilos. Su madre fue la italiana Carmelina Fedele, que dio a luz en Aversa en setiembre de 1955, según detalla el periódico matritense El País.