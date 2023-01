Sorpresa en la maternidad: nació bebé de 7,32 kilos, 3 más de lo que se esperaba

Salud

Ocurrió en Brasil. Se trata de un bebé con un peso muy por encima del promedio, pero no se acerca al récord establecido en el año 1955.

El pasado jueves 19 de enero, la amazonense Cleidiane Santos, de 27 años, dio a luz a un bebé de 7.328 kg, a quien la Secretaría de Estado de Salud de ese estado brasileño calificó de inmediato como “bebé más grande de la Amazonía”.

El niño fue registrado con el nombre de Angerson y, de acuerdo con la evaluación médica efectuada el Hospital Padre Colombo, en Manaos, no presentaba ningún problema de salud.

Según informa el portal noticioso UOL, Cleidiane descubrió que el niño nacería con un tamaño mayor al promedio cuando tuvo su última consulta prenatal, a las 40 semanas de gestación.

“No me esperaba esta sorpresa, pensé que serían cuatro kilos, pero resultaron ser siete kilos. Quiero agradecer al equipo del Hospital Padre Colombo [...] si no fuera por ellos, no sé qué hubiera sido de mí. Así que agradezco a cada uno”, dijo en declaraciones al Departamento de Salud.

La obstetra Artemisia Pessoa, responsable de la cesárea, también habló sobre el inusual alumbramiento.

“El bebé está recibiendo asistencia intensiva por parte del equipo de neonatología, que se encarga de su cuidado. Solo nos queda alegría, satisfacción y agradecimiento por todo lo que salió bien en este caso”, declaró.

Según Teresa Marcelino, directora de medicina general del hospital, Cleidiane tuvo algunos problemas de salud durante el embarazo, como diabetes gestacional. El equipo también identificó que Angerson tenía GIG (Large for Gestacional Age), hecho que hizo que los profesionales redoblaran su atención en el caso.

“Lo que nos dio una alerta fue que ella ya notó, en el primer examen, una glucosa en sangre por encima de lo normal para una mujer embarazada, lo que debería haber sido monitoreado con mayor cuidado”, dijo Teresa a la agencia de salud.

También explicó cómo la diabetes gestacional influyó en el crecimiento del bebé:

La diabetes gestacional puede llevar al bebé a tener este tipo de crecimiento acelerado, incluso hipoglucemias [...] desproporcionadas, le baja el azúcar muy rápido.



Lo habitual es que un recién nacido mida entre 46 y 53,5 centímetros y pese entre 2,500 y 4,300 kilos si es niño, mientras que si es niña, las medidas consideradas normales son entre 45,5 y 53 centímetros de longitud y entre 2,400 y 4,200 kilos de peso. Aunque es infrecuente, hay varios casos documentados de niños de más de seis kilos.

De acuerdo con el Libro Guinness de los Récords, el recién nacido más pesado del mundo marcó al nacer 10,2 kilos. Su madre fue la italiana Carmelina Fedele, que dio a luz en Aversa en setiembre de 1955, según detalla el periódico matritense El País.