Extraña coincidencia: Madrid, Ríos y sus duros alegatos por el escándalo del pasaporte

La emisión de anoche del programa Polémica en bar (Canal 10) estuvo monopolizada una vez más por el escándalo en trono a la entrega “exprés” de un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset. Y si el pasado viernes el envío se había centrado en las declaraciones de Ache y Bustillo ante Fiscalía y la renuncia de este último, la entrega del domingo tuvo como tema central la conferencia de prensa que el presidente dio al respecto el sábado, luego de su arribo desde Estados Unidos.

En el programa, la periodista Patricia Madrid analizó las respuestas del mandatario, leyó entre líneas y apeló a la figura del escritor Juan Carlos Onetti.

“Voy a empezar citando a Onetti: ‘Se dice que hay varias maneras de mentir, pero la más repugnante de todas es decir la verdad, toda la verdad, ocultando el alma de lo hechos’. Esta frase de Onetti para mí calza perfectamente con esta situación y con lo que hemos escuchado en las últimas horas por parte del presidente de la República”, dijo al aire.

Luego, la reportera subió la apuesta y apuntó directamente a una premeditación. “Yo entiendo que lo que ayer el presidente hizo fue ocultarle a la ciudadanía el alma de los hechos, y el alma de estos hechos es la elaboración de un complot que se pergeñó para tapar un error político, no jurídico” y que consistió en “la entrega del pasaporte a un narcotraficante”.

“Yo entiendo que el presidente ayer se hizo cargo por lo que dijo, y además por lo que no dijo”, añadió Madrid, quien luego bajó la vista hacia su teléfono para leer y enumerar: “Se hizo cargo de haber convocado a dos subsecretarios a una reunión en Torre Ejecutiva y que entraran por un garaje; se hizo cargo de haber ratificado con su presencia en esa reunión que todo lo que allí se hablara iba a contar con su visto bueno; se hizo cargo de que su mano derecha, Roberto Lafluf, quien no podía ordenar ni decidir, pidiera eliminar chats que debían ser informados a la Cancillería, a la Justicia y a la oposición. El presidente se hizo cargo de haber avalado la destrucción de un documento protocolizado por escribano público que ya formaba parte de una carpeta en Cancillería, y que formaba parte de esa investigación administrativa que estaban realizando”.

Posteriormente, y en el mismo tono, añadió más elementos. “El presidente ayer se hizo cargo de haber dado el visto bueno para que ese documento, que había sido eliminado por Lafluf, o vaya a saber por quién, fuera reincorporado a esa carpeta en Cancillería porque debía ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El presidente Lacalle Pou ayer se hizo cargo de haber designado como personal de confianza a cuatro personas —a Heber, a Maciel, a Bustillo y a Lafluf— que no cumplieron con el servicio público para el cual la ciudadanía les prestó el voto. El presidente de la República se hizo cargo y se hace cargo y ayer nos dejó muy en claro que ha liderado un gobierno que, en torno a este episodio, no ha estado a la altura”.

Extraña coincidencia

El periodista deportivo Julio Ríos, otro de los panelistas fijos del programa, también ocupó minutos del programa para expresarse acerca de las recientes derivaciones acerca del caso Marset. Y si bien suele discrepar con Madrid en sus abordajes, esta vez su intervención coincidió —aunque a través de distintos caminos— con lo expresado por su colega.

“Estoy recaliente con este tema y con otros temas que se han originado. No es sorpresa para nadie que yo soy blanco y voté a este gobierno, pero no soy ni vocero ni le debo absolutamente nada a ningún partido ni he estado prendido de la teta de ningún gobierno”, dijo el periodista deportivo en el registro altitonante que suele imprimir a su oratoria.

Posteriormente, subrayó que esa independencia política le confiere libertada absoluta para manifestarse. “Me siento completamente libre de decir lo que pienso y lo que siento, y me siento defraudado por varias cosas”, aseguró para luego —al igual que Madrid— proceder a una enumeración: “porque el que dijo que ‘se terminó el recreo’, la señora terminó concediendo apartamentos a dedo. Porque donde se legisla para, entre otras cosas, la protección de los menores, hay una persona formalizada por pedofilia. Porque en este país, ahí donde se ha dicho que se combate al narcotráfico, renunciaron tres personas, una de ellas nada menos que el ministro del Interior” y otra “el canciller de la República, cuyas expresiones me parecen impresentables” al igual que “las aclaraciones que intentó hacer a posteriori sobre la charla que tuvo con Carolina Ache, algo tan lamentable como todo el capítulo en sí”.

Las palabras de Madrid y Ríos se viralizaron rápidamente en redes sociales, espacio donde no faltaron quienes aportaran su cuota de humor e ironía.

