Lacalle sobre reunión en piso 11: pasó “a saludar” y Ache “creía” que debía presentar chat

Política

Montevideo Portal

El presidente Luis Lacalle Pou afirmó este sábado por la noche en una conferencia de prensa que fue él quien a fines de 2022 le pidió a su asesor Roberto Lafluf que convoque a una reunión en el piso 11 de la Torre Ejecutiva a los exsubsecretarios de Interior, Guillermo Maciel, y de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, para dialogar sobre el intercambio que habían tenido un año antes por WhatsApp acerca del narcotraficante Sebastián Marset.

Lacalle dijo que el encuentro en la Torre Ejecutiva fue “a los efectos de tener una línea única de trabajo y de acción”, ante diferencias que existían en el gobierno sobre si esas conversaciones debían ser entregadas a la Justicia y en una solicitud de acceso a la información pública cursada por el Frente Amplio.

Sobre si participó o no de ese encuentro, Lacalle afirmó que pasó “a saludar” y que estuvo “menos de dos minutos”. “¿Si participé de la reunión? No participe de la reunión. ¿Si pedí que se convoque? Sí, fui yo el que pedí que se convoque a los efectos de tener una línea única de trabajo y de acción”, dijo en la conferencia que brindó en Torre Ejecutiva.

También sostuvo que la reunión tuvo determinado resultado pero que, luego del encuentro, Ache se mostró en desacuerdo, y promovió “presentar los documentos”.

“Termina la reunión, se ponen de acuerdo. Posteriormente, la subsecretaria Carolina Ache dice que no, que no está de acuerdo, que recibió asesoramiento de la gente que trabaja con ella en estos temas, y que ella creía que había que presentar estos documentos. Entonces Roberto Lafluf me llama a mí y yo digo que, si esa es la decisión, que se presente todo”, dijo Lacalle Pou.

En la conferencia de prensa, en la que el presidente aceptó cuatro preguntas de los periodistas, el mandatario no ahondó en detalles al respecto de ese encuentro, aunque las preguntas tampoco apuntaron de forma directa sobre si él brindó algún lineamiento de acción.

El presidente sí dijo que desde su punto de vista los funcionarios ahora renunciantes actuaron acordes a derecho, y que el pasaporte debía entregarse en función de la normativa vigente en ese momento.

El puntapié del asunto está en un chat de WhatsApp de noviembre de 2021, que sin embargo se conoció públicamente más de un año después, cuando La Diaria lo informó, el 12 de diciembre de 2022. “Hola, Caro, podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso. Es un narco muy peligroso y pesado. [Queremos] saber si sigue detenido o si lo liberaron, lo cual sería terrible”, dice el mensaje de Maciel, correspondiente al 3 de noviembre de 2021.

El relato de los hechos que hizo Lacalle Pou fue el siguiente:

“La noche antes de la interpelación, en el mes de agosto, nos enteramos que hay alguna comunicación entre los ministerios de Relaciones Exteriores y el de Interior. Comunicación que fue informada en la interpelación. Esa noche me comuniqué por teléfono con Carolina Ache para ver si había tenido alguna reacción al respecto de estas comunicaciones, y me comunica que había tenido un vínculo con su secretaria. Después de la interpelación, el Frente Amplio solicita un acceso a la información pública. Aquí no tengo del todo claras las fechas, pero empieza una discusión acerca de si las conversaciones en el celular —conversaciones privadas— tenían que ser aportadas a este pedido a la información pública”, afirmó primero el presidente.

“Paso para adelante. A fines de octubre, me parece que el 25 de octubre, cuando seguían existiendo matices acerca de la competencia o no de dar esas conversaciones privadas, y ante la inminencia de presentar ante la Justicia los antecedentes, y el fin de una investigación administrativa en el Ministerio de Relaciones Exteriores, yo le pido a Roberto Lafluf —quien es asesor de comunicación y estrategia de mi persona— que se junte tanto con la subsecretaria de Relaciones Exteriores y con el subsecretario del Interior para que se pongan de acuerdo con qué van a hacer con esas conversaciones”, siguió.

“Termina la reunión, se ponen de acuerdo. Posteriormente, la subsecretaria Carolina Ache dice que no, que no está de acuerdo, que recibió asesoramiento de la gente que trabaja con ella en estos temas, y que ella creía que había que presentar estos documentos. Entonces Roberto Lafluf me llama a mí y yo le dije que, si esa es la decisión, que se presente todo. Al otro lunes, se presentan todos los documentos en el juzgado. Temprano en la mañana [en ese momento], le mando un mensaje a Carolina diciéndole: 'avisame cuando hayas presentado todo'. Me lo comunica. Y hasta ahí lo que recuerdo”, afirmó después.

“Una cosa, porque sé que ha estado comentado, y quiero aclarar, sobre si estuve en la reunión o no. Sí, pasé por la reunión. Según me dicen los participantes no llegué a los dos minutos. Pasé a saludar, es acá arriba, en el piso 11, cosa que hago frecuentemente cuando hay una reunión. ¿Si participé de la reunión? No participe de la reunión. ¿Si pedí que se convoque? Sí, fui yo el que pedí que se convoque a los efectos de tener una línea única de trabajo y de acción”, completó.

Por su parte, Ache declaró el miércoles ante Fiscalía que Roberto Lafluf intentó que ella eliminara evidencia sobre su intercambio a través de WhatsApp.

En la misma audiencia, Ache afirmó que, tras hablar con su abogado, le dijo al asesor presidencial que lo que le estaba pidiendo que hiciera era “cometer un delito”, y que de “ninguna manera estaba dispuesta” a hacerlo.

Según audios de su declaración, Ache había recibido el 25 de noviembre de 2022, un mensaje de WhatsApp de Lafluf para citarla a una reunión en Torre Ejecutiva.

“Hola Caro, ¿cómo estás? Me pide el presidente tener contigo y Maciel ahora a las 3 una reunión acá en el 11. Sería conveniente ingresar por el garage”, escribió Lafluf a Ache, según la captura de pantalla divulgada por el semanario Búsqueda el miércoles pasado.

De acuerdo con la versión de Ache, en esa reunión se le pidió a Maciel y a ella que borraran el chat que habían mantenido ambos sobre Marset y que hiciera constar por escribano que la conversación nunca existió.

Sin embargo, la exsubsecretaria decidió, según dio cuenta Búsqueda, que no iba a protocolizar el contenido de su celular por segunda vez sin los mensajes de Maciel y se lo comunicó a Lafluf en una llamada telefónica. En el mismo día, Lafluf se volvió a contactar con Ache y le expresó que entregara de vuelta la documentación con el chat con Maciel en Cancillería puesto que él los había destruído.

“Yo no voy a hacer otro protocolo que contradiga el protocolo que ya está. Por algo lo había protocolizado el 18 de noviembre. A raíz de eso me dice que eso no lo puede resolver él y que va a hacer una llamada al presidente. Al rato me vuelve a llamar y me dice: ‘Presentá todo como está. Lo único que te voy a pedir es que vuelvas a entregar el protocolo’. A lo que pregunto por qué tengo que entregarlo de vuelta, y él me dice: ‘Porque no está más, lo destruí’”, afirmó Ache en la audiencia, según el audio difundido por el periodista Eduardo Preve.

Tras un fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo del 9 de noviembre de 2022, Ache ya había entregado, según su versión, el contenido del chat con Maciel a una investigación administrativa llevada a cabo por Cancillería. La exsubsecretaria de la cartera había acudido a una escribana para que dejara constancia del contenido y la existencia del chat.

En la conferencia de este sábado, Lacalle Pou se refirió al documento protocolizado pero no ahondó en detalles sobre las acciones de su asesor.

Al presidente le preguntaron, a raíz de las declaraciones de Ache, si Lafluf retiró los chats de un expediente y si actuó por cuenta propia o bajo “tutela de alguien”.

“Esto no es semántico. No era parte de un expediente. Era una hoja protocolizada por un escribano. Y por eso digo que no es semántico. No es que estaba incluido en un expediente”, dijo, y pidió le reiteren la segunda parte de la pregunta, que hacía alusión a por qué un expediente estaba en Presidencia, si giraba en la órbita de la cancillería.

“No, porque no era parte de un expediente. De hecho —y acá es donde pido disculpas si no es del todo exacta la información— el expediente se presenta en la Justicia sin esta documentación. Esta documentación se termina de presentar al otro lunes. Con lo cual, insisto, no era parte del expediente. Hoy, como supuse que esta era una de las preguntas que me podían hacer, verificamos y no era parte del expediente”, agregó.

El viernes, en la declaración que hizo en Fiscalía, el excanciller Francisco Bustillo, dijo que la entrega de Ache de los chats fue posterior a haberse negado a hacerlo.

Allí el exministro se refirió a la investigación que se realizó dentro de Cancillería a raíz del episodio del pasaporte. Según declaró, la inspectora le pidió los chats a Ache en tres ocasiones distintas. En la última, la exvicecanciller llamó a la funcionaria a su despacho y la recibió con su abogado, Jorge Díaz, “algo que a todas luces no correspondía”, sostuvo Bustillo.

“De alguna forma la apretaron a la instructora para que terminara con esta historia porque hicieron referencia a que no era objeto de investigación […] Yo tengo mi interpretación de por qué [Ache no entregó los chats]: no porque ella hubiera entendido que accionó de forma irregular, si no accionó; pero la dejan en una posición incómoda. Claro, cuando recibe una alerta y no hace nada. Por eso no quería dar a conocer el detalle de los whatsapp”, afirmó el exministro.

Bustillo ratificó esto en un comunicado de prensa que entregó luego de declarar.

En el escrito el excanciller afirmó que tomó conocimiento del intercambio de mensajes entre Ache y Maciel “horas antes de la interpelación”, y posteriormente dispuso una investigación administrativa en la que no tuvo “la más mínima injerencia”.

Con respecto a los audios que fueron dados a conocer el pasado miércoles, en los que el excanciller mantuvo conversaciones con Ache y la intentó convencer de que no entregue su teléfono, y de esa forma ocultar la información sobre el intercambio que mantuvo con Maciel, Bustillo defendió su actuar y afirmó que, “en el curso de esa investigación administrativa, la funcionaria instructora le solicitó dos veces consecutivas a Carolina Ache que aportara los whatsapp”. “Ella se negó en ambas oportunidades”, afirmó el excanciller.

“En una tercera oportunidad, Ache convocó a la instructora a concurrir a su despacho, quien pensó que era para entregarle los mensajes requeridos oportunamente. Sin embargo, se encontró con que Ache estaba acompañada por su abogado, el doctor Jorge Díaz, quien cuestionó a la instructora y aportó un escrito, que consta en la investigación administrativa. En este indicaba que, al pretender la entrega de esas comunicaciones personales, había un desvío del objeto de la investigación y le atribuyó un ánimo pesquisante. Ante esa rotunda negativa, la instructora debió culminar la investigación sin contar con dichas comunicaciones”, agregó Bustillo en el documento.

En esta línea, el exministro justificó que, “cansado de esos reiterados y continuos planteos de Ache”, “es que le dije figuradamente que ‘perdiera’ el teléfono en la conversación que ella subrepticiamente grabó, aislando y descontextualizando lo que venía sucediendo en todo ese tiempo, durante el cual me planteaba constantemente sus dudas”.

A pesar de que ya había presentado la documentación, Ache finalmente entregó nuevamente, el 28 de noviembre, al titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos de Cancillería, Carlos Mata, una copia del acta protocolizada que certificaba la existencia de esos chats.

“Recibí de la señora subsecretaria Carolina Ache, por segunda vez, testimonio notarial de primer testimonio de protocolización del acta de comprobación realizada el 18 de noviembre del corriente, conteniendo testimonio de comunicaciones cursadas por WhatsApp con el señor subsecretario del Ministerio del Interior”, sostiene el documento que Ache hizo firmar por el encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Montevideo Portal