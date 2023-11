Los intentos del gobierno por ocultar prueba sobre Marset: audios complican a Bustillo

Judiciales

La exsubsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores Carolina Ache presentó documentación en Fiscalía que compromete al canciller, Francisco Bustillo, quien le pidió que “perdiera” su teléfono para evitar brindar la conversación que mantuvo la exjerarca sobre Sebastián Marset con Guillermo Maciel, subsecretario del Interior.

El semanario Búsqueda divulgó este miércoles audios proporcionados por Ache a la Justicia, sobre conversaciones que mantuvo la exjerarca con el ministro de Relaciones Exteriores vinculadas al pasaporte que expidió el gobierno uruguayo para el narcotraficante Marset a fines de 2021.

Según se desprende de esos audios, Bustillo intenta convencer a Ache de que no entregue y de esa forma ocultar la conversación que ella tuvo con Maciel sobre Marset, cuando el subsecretario le advirtió que el uruguayo “era un narco muy peligroso y pesado”.

“Hola Caro, podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso. Es un narco muy peligroso y pesado. (Queremos) saber si sigue detenido o si lo liberaron, lo cual sería terrible”, dice el mensaje divulgado por La Diaria correspondiente al 3 de noviembre de 2021.

A su vez, Bustillo plantea que va a contactarse con el titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos de Cancillería, Carlos Mata, para intentar intervenir en la investigación administrativa que se desarrollaba en la cartera.

La Justicia había resuelto que Cancillería debía proporcionar la conversación que tuvo Ache con Maciel, pero finalmente la información fue entregada a fines de noviembre de 2022, contrariando la versión que había dado el Poder Ejecutivo durante la interpelación en el Parlamento cuando se dijo que no se sabía quién era Marset cuando se entregó el pasaporte.

Según transcribió Búsqueda la grabación de Ache, la conversación con Bustillo fue la siguiente:

Francisco Bustillo (FB): Contame.

Carolina Ache (CA): —Ya tengo todo casi preparado para mañana, para presentar. Y ta.

Para ese momento, la subsecretaria había recibido dos pedidos de la abogada de Cancillería de que entregara la conversación con Maciel.

FB: Aguantá. Aguantá a ver si podemos enderezar esto porque es un desastre. Dejame que hable con (el encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos) Carlos Mata a ver si él tiene algún tipo de influencia sobre la tipa, que por lo menos, viste, no guaranguee con las preguntas. Vos antes me dijiste que te mandó dos mails, que mande un tercero y que no sea tan incisivo, no sé. Que nos dé una salida para evitar dar los whatsapps. ¿Eh?

CA: Yo creo que no hay manera de sacar esos whatsapps.

FB: Bueno, por eso, por eso te digo. Busquemos la vuelta, viste, para que no tengas que mandar eso. Porque ahí te dejan repegada al cuete, al cuete.

CA: Más al Ministerio del Interior, me parece.

FB: Totalmente. Totalmente. Totalmente. Pero por eso, dejame hablar con Mata a ver si hay algún tipo de forma para que él pueda hablar con la tipa e incidir para que, bueno, ta. Te pidió dos veces y, bueno, no sé, que le busque la vuelta, que te lo pida por tercera y con una salida, ¿viste? Que te pida, no sé, no sé, se me ocurre a mí, las comunicaciones, así en forma genérica y que ahí te haga una salida. No sé.

CA: Claro, pero después, esto mismo me lo va a pedir la Fiscalía.

FB: Está bien, pero eso es otro cantar. Acá hay que ir ganando tiempo y llevándola y llevándola.

En otra conversación entre Bustillo y Ache, el canciller expresa: “Que se mande al frente Maciel, vos perdé el celular. Estoy imaginando, viste, escenarios que no conozco, honestamente no conozco. Pero en diciembre o enero se te perdió el celular… Pero ahora vamos sorteando, hay que ir sorteando, ¿viste? Esto es paso a paso, ¿viste?”.

Según consigna Búsqueda, Ache comenzó a grabar las conversaciones con el actual canciller cuando empezó a ser presionada por su superior para evitar que los chats con Maciel salieran a la luz.

En una tercera grabación difundida por dicho medio se da el siguiente intercambio entre Ache y Bustillo:

CA: Maciel tiene los mismos whastapps que yo.

FB: ¿Quién? ¿Mata?

CA: Maciel.

FB: Ah! Tiene los mismos whatsapps, sí, claro.

CA: Claro, pero bueno.

FB: Pero yo no creo que Maciel sea tan tarado de blanquearlos. Yo no puedo creer. Se pegaría un tiro en el pie.

CA: Sí, claro, pero a mí, cuando se sepa la invest…

FB: Maciel no zafa mandándote al frente a vos. No zafa. Porque la responsabilidad primaria… los únicos que podían detener la emisión del pasaporte o no, es el Ministerio del Interior. Esa es la realidad. Entonces, más allá de la alerta que te haya dado, eso no le quita la responsabilidad de él. Además, superlativa cuando él sabía que había una investigación contra este tipo, ¿me entendés?

CA: Sí, eso está claro.

FB: Que vos no lo sabías. Entonces, yo no creo… me parecería un anormal si hace eso. Se incrimina solo.

CA: Sí, claro, pero el tipo te acordás que eso ya lo volanteó.

FB: Sí, porque es un tarado. Pero yo creo que a esta altura tiene que haber reflexionado y darse cuenta que no zafa, que no zafa por ahí. Sobre caliente, yo creo que el tipo fue un tarado. Yo cuando lo sentí, en el Ministerio del Interior, en la casona del Prado, decir lo que dijo, ya no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo que me quedé helado, me di cuenta que es un tarado. Cuando estábamos hablando justamente de que en la interpelación ni siquiera mencionar los whatsapps, decir que hubo comunicaciones, como dijimos además. Te acordás que dijimos “no, hubo comunicaciones” y lo dejamos por esa plata. Y nadie preguntó si eran whatsapps, si era por escrito, si eran verbales, y zafamos bien.

La última referencia que hace el ministro sobre Maciel refiere a una casa que tiene el Ministerio del Interior en el Prado, en donde según informó Búsqueda, se coordinó la estrategia a seguir por parte de jerarcas de ambas carteras en la interpelación del 22 de agosto de 2022, previo a que los chats se hicieran públicos.

Noticia en desarrollo...

