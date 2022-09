Vidalín a Mujica y el MPP: “Sería un nabo si no dijera ‘presidente, gracias por la UTEC’”

Política

El intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, no defraudó. Pese a la bronquitis que lo aquejaba en estos días, cumplió con lo anunciado y viajó a Florida para participar de un acto del Movimiento de Participación Popular (MPP), al que lo habían invitado especialmente.

Vidalín se fundió en un abrazo con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, que lo llamó “Cachito querido”. Este le contestó “ídolo de multitudes”. Ambos rieron y Vidalín dijo “qué lindo esto, a mí me encanta”, en lo que pareció una alusión a su polémica participación en el acto del sector de la oposición.

En el acto hablaron —en este orden— Orsi, luego el exintendente frenteamplista de Florida Juan Giachetto, más tarde Vidalín, y cerró el expresidente José Mujica. Había otros dirigentes del MPP, como la senadora Sandra Lazo y la exsenadora Lucía Topolansky.

A su turno, Vidalín se refirió a la importancia de la descentralización. En particular, consideró imperioso “trabajar en formación y educación” de quienes gobernarán el tercer nivel de gobierno, “para que sepan ser buenos administradores”.

También destacó el rol de los ediles, a quienes calificó como “la caja de resonancia de la gente”. Sin embargo, apuntó: “Si yo pregunto cuál es la función de un edil, la gente no sabe. Se olvidan de que es integrante de un rol de contralor”.

Vidalín sostuvo que “se han hecho muchas cosas por la descentralización, en todos los gobiernos”, y puso como ejemplos “planes de desarrollo de la gestión municipal” y “Uruguay Trabaja, que ahora se llama Plan Accesos”. Aunque advirtió: “Tenemos mucho más que hacer por la gente del interior”.

En ese sentido, continuó: “A nosotros, los intendentes, nos gusta decir que los gobernantes de la capital están de frente al mar y de espaldas al interior. Pero cuando me hago un análisis verdadero de consciencia, me cuestiono, y digo: ¿y yo no estaré de espaldas al interior de mi departamento, que es aquel que permite que los que estamos en la ciudad tengamos las ventajas que otros no tienen? Me lo cuestiono muchas veces. Entonces, tenemos que trabajar mucho, sin importar quién esté en el gobierno -porque los tiempos electorales están mucho más adelante-, para tratar de solucionar los temas comunes a todos”.

De esa manera, el intendente de Durazno pareció dar por zanjada la otra polémica que protagonizó esta semana, luego de haber afirmado que el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, debía ser candidato en 2024, y haberse cruzado con otros dirigentes que salieron a mostrar sus discrepancias, como el senador Sebastián Da Silva.

“Hoy, cuando llegué, alguien por ahí decía ‘pobre Cacho, cómo le han dado palo’. Entonces yo saqué una frase de Artigas, que me la anoté porque me gustó. Artigas decía: ‘Yo no tengo enemigos, sino los que se oponen a la publica felicidad’. Y esa es la realidad”, lanzó.

Entonces Vidalín miró a Mujica, sentado a su lado, y le dedicó el final de su oratoria: “Y finalizo, presidente, con un agradecimiento de algo que también manifestó Yamandú (Orsi): aún nos quedan algunos deberes por hacer. Pretendo que la Udelar llegue con más presencia y más vigencia al interior. Pero yo sería, como dice usted, un nabo, si no dijera ‘gracias presidente por habernos regalado la UTEC’”, tras lo cual los asistentes rompieron en aplausos. “Y por haberme dado la oportunidad, como diputado en ese momento, de haber levantado la bandera dentro de mi partido para poder acompañar este proyecto, que hoy nos permite dar igualdad de oportunidades, tanto para los del interior como de la capital”, finalizó.

