UTE suspendió licitación para la construcción de un parque solar fotovoltaico en Baygorria

UTE resolvió suspender la licitación pública que preveía la construcción de un parque solar fotovoltaico en Baygorria, Durazno, en la que el gobierno pensaba admitir inversiones de pequeños ahorristas para el financiamiento del proyecto.

La ubicación del proyecto presentado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería fue cuestionada por la oposición. En tanto, el intendente de Durazno, Felipe Algorta, se reunió con el presidente de la República, Yamandú Orsi, para desestimar la construcción.

La decisión de UTE fue tomada a través de un recurso de revocación contra el pliego de las condiciones para llevar a cabo la licitación. El proyecto del gobierno buscaba que pequeños ahorristas pudieran invertir desde US$ 200.

Sin embargo, Algorta había enviado a principios de abril una solicitud para que la construcción se realizara a 500 metros de donde estaba previsto, ya que en Baygorria está previsto un plan de desarrollo.

Según informó el intendente de Durazno a Montevideo Portal, el presidente Orsi solicitó diferentes documentaciones, que fueron enviadas por parte de la Intendencia duraznense, por lo que se espera avanzar en el tema en las próximas semanas.

La medida del Ejecutivo fue criticada por diferentes dirigentes del Partido Nacional, entre ellos el senador Javier García, quien había dedicado una publicación en X a la situación: “Castigar a Durazno sacándole una inversión porque su gobierno departamental es nacionalista, llevándola a otro departamento con gobierno del FA, no está bien”.

Por su parte, Sebastián da Silva afirmó que respalda la instalación de los paneles solares, pero respondió a las críticas del senador frenteamplista Daniel Caggiani, quien sostuvo que “no se entiende” que un intendente esté “en contra de un proyecto de inversión de más de 200 millones de dólares en energías renovables”, que además implica “generación de trabajo y oportunidades para los uruguayos del interior”.