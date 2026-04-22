“Sorpresa” y “juego político”: Algorta criticó al Ejecutivo por traslado de planta de UTE

Montevideo Portal

El intendente de Durazno, Felipe Algorta, cuestionó en la tarde de este miércoles la decisión del Poder Ejecutivo de trasladar el proyecto de la planta solar de UTE al departamento de Río Negro.

Originalmente, las obras se iban a realizar en la localidad duraznense de Baygorria. El pasado 23 de marzo, el presidente de la República, Yamandú Orsi, y la ministra de Industria, Fernanda Cardona, anunciaron la construcción, que va a estar enfocada en captar a pequeños ahorristas, ya que los uruguayos podrán invertir desde US$ 200.

Ante esto, Algorta dijo a Montevideo Portal que envió a Presidencia documentación en la que solicitaba que las obras se realizaran a 500 metros de donde estaba planificado.

Este miércoles, el Ejecutivo anunció que el proyecto se realizará en Río Negro.

En su diálogo con Montevideo Portal, el jefe comunal aseguró que esta decisión le cayó con “bastante sorpresa”, ya que el gobierno “en ningún momento la comunicó” a las autoridades departamentales. “Es parte de un juego político al que no estoy dispuesto a prestarme”, agregó.

Además, detalló que se comunicará con Orsi, para aclararle que desde la Intendencia de Durazno nunca estuvieron en contra del proyecto. Por otro lado, analizó que finalmente es una “decisión política” que busca “dejar ver como que el intendente puso palos en la rueda, cuando en realidad fue todo lo contrario”, afirmó.

Sobre la localidad en la que se iba a llevar a cabo el proyecto, el jefe comunal aseguró que tiene un “potencial turístico muy importante”, por lo que hacer las obras allí “arruinaría por completo la posibilidad del desarrollo futuro de Baygorria”.

“Pedimos que se contemplaran otros dos padrones que tiene UTE, en los que perfectamente se puede hacer el parque solar y que no afectaría en nada. Además, haría convivir los dos proyectos: parque solar y proyecto de desarrollo turístico”, mencionó.

En la misma línea, detalló que las obras que realizará el Ejecutivo llevarían seis meses, pero luego de ese plazo, se genera “cero trabajo”, mientras que en el desarrollo turístico se “generan fuentes de empleo que hoy no existen en la localidad”.

“Si ponemos toneladas de hierro en la falda del lago, en el lugar más valioso a nivel de la naturaleza, con nivel de potencial turístico, vamos a sentenciar definitivamente que en ese lugar no se podrá desarrollar la localidad como nosotros tenemos pensado”, sentenció.