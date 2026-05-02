El Intendente de Durazno se reunirá con Orsi por el traslado de la planta solar de UTE

Montevideo Portal

El presidente de la República, Yamandú Orsi, y el intendente de Durazno, Felipe Algorta, se reunirán para intercambiar y analizar la decisión del gobierno de trasladar el proyecto de la planta solar de UTE al departamento de Río Negro, informó Búsqueda y confirmó Montevideo Portal.

Originalmente, las obras se iban a realizar en la localidad duraznense de Baygorria. El pasado 23 de marzo, el mandatario y la ministra de Industria, Fernanda Cardona, anunciaron la construcción, que va a estar enfocada en captar a pequeños ahorristas, ya que los uruguayos podrán invertir desde US$ 200.

Pese a ello, el jefe comunal había enviado a principios de abril una solicitud para que la construcción se realice a 500 metros de donde estaba previsto, ya que en Baygorria está previsto un plan de desarrollo.

Según informó Algorta a Montevideo Portal, el presidente Orsi solicitó diferentes documentaciones, las cuales fueron enviadas por parte de la Intendencia de Durazno, por lo que se espera avanzar en el tema en las próximas semanas.

La medida del Ejecutivo fue criticada por diferentes dirigentes del Partido Nacional, entre ellos, el senador Javier García, quien había dedicado una publicación en X a la situación: “Castigar a Durazno sacándole una inversión porque su gobierno departamental es nacionalista, llevándola a otro departamento con gobierno del FA, no está bien”.

Por su parte, Sebastián Da Silva afirmó que respalda la instalación de los paneles solares, pero respondió a las críticas del senador frenteamplista Daniel Caggiani, quien sostuvo que “no se entiende” que un intendente esté “en contra de un proyecto de inversión de más de 200 millones de dólares en energías renovables”, que además implica “generación de trabajo y oportunidades para los uruguayos del interior”.