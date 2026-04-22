“Rehenes” de “políticas menores”: oposición criticó la ubicación de la planta de UTE

Montevideo Portal

Los senadores del Partido Nacional Javier García y Sebastián Da Silva cuestionaron al Poder Ejecutivo por la decisión de trasladar la construcción de la planta solar de UTE, inicialmente prevista para Durazno, al departamento de Río Negro.

El plan original de captar mediante este proyecto pequeños ahorristas a partir de inversiones que inician a partir de los US$ 200 seguirá en pie. La decisión se da luego de que el intendente de Durazno, Felipe Algorta, enviara el pasado 10 de abril a la presidenta de UTE, Andrea Cabrera, un documento en el que planteaba la posibilidad de que el proyecto sea trasladado a 500 metros de donde estaba previsto construirlo.

El pedido del jefe comunal se debe a un proyecto de ordenamiento territorial en la localidad de Baygorria, donde inicialmente se realizaría esta obra. Finalmente, el Ejecutivo optó por sacar a Durazno del proyecto y llevarlo a Río Negro, lo que ocasionó las críticas de Algorta, quien aseguró a Montevideo Portal que no había sido notificado del cambio.

El nacionalista García dedicó una publicación en X a este tema. “Castigar a Durazno sacándole una inversión porque su gobierno departamental es nacionalista, llevándola a otro departamento con gobierno del FA, no está bien”, escribió.

Además, detalló que, pese a que Durazno sea un departamento gobernado por el Partido Nacional, también “son uruguayos”, por lo que la población del departamento “no puede ser rehén de este tipo de políticas menores”.

Por su parte, Sebastián Da Silva afirmó que respalda la instalación de los paneles solares, pero respondió a las críticas del senador frenteamplista Daniel Caggiani, quien sostuvo que “no se entiende” que un intendente esté “en contra de un proyecto de inversión de más de 200 millones de dólares en energías renovables”, que además implica “generación de trabajo y oportunidades para los uruguayos del interior”.

El nacionalista respondió que la colocación de paneles solares “no da mucho trabajo”. “Imagino que ese paraíso natural como es Baygorria puede tener mucha mejor prosperidad para los habitantes de Durazno que los paneles”, sentenció.