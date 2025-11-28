Trabajadores de Adeom se manifestaron con cánticos hacia Bergara: “El salario no se toca”

Locales

Trabajadores de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) se manifestaron y realizaron cánticos frente al intendente de Montevideo, Mario Bergara, mientras brindaba una rueda de prensa este viernes 28.

El gremio había convocado a una movilización para esta jornada, en el marco de una actividad que el jerarca comunal tendría en el parque Rivera. La consigna de Adeom es “No a los recortes. Que la variable de ajuste no sean los/as trabajadores/as”.

El sindicato advierte con declararse en preconflicto en el marco del deterioro de varios servicios como consecuencia de los recortes presupuestales anunciados por Bergara a mediados de setiembre.

Así, cuando el intendente brindó una rueda de prensa en la tarde de hoy, los trabajadores sindicalizados vociferaron sobre las palabras del jerarca. “El salario no se toca”, cantaban a gritos los funcionarios, según consignó Telemundo (Canal 12).

Por su parte, en esa misma rueda de prensa, Bergara argumentó que “el salario no se tocó” con las medidas tomadas. “No se tocó ningún derecho; lo que ha habido [son] medidas de reducción de horas extras, de reducción del sexto día, pero de ninguna manera hubo reducción salarial”, insistió el economista.

De tal manera, añadió que está “dialogando” con Adeom por un convenio colectivo para los próximos cinco años en donde “se está pensando en un incremento del salario base”.

