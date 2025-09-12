IM presentó “medidas de ordenamiento financiero” que generarían ahorro de US$ 19 millones

Política

La Intendencia de Montevideo (IM) presentó este viernes “Medidas de ordenamiento financiero y eficiencia” para que las políticas públicas “garanticen el mayor bienestar y el despliegue equitativo de derechos de la población”, lo que generaría un ahorro de US$ 19 millones.

La comuna capitalina presentó un documento donde manifiesta que esta serie de medidas implican una “administración responsable de los recursos que son de todas y de todos” los ciudadanos de Montevideo.

La IM aseguró que el contexto financiero actual “marca la necesidad de implementar un paquete de medidas orientadas a fortalecer el ordenamiento financiero, mejorar la eficiencia del gasto y asegurar el despliegue de acciones y programas en beneficio de la mayor cantidad de vecinas y vecinos”.

Los lineamientos “buscan adecuar la gestión a un escenario que requiere prudencia y que procura cuidar lo que se ha construido”, para que se pueda “garantizar la continuidad de los programas prioritarios y seguir fortaleciendo la confianza de la ciudadanía”.

Las medidas que implementara la comuna se enmarcan en “tres ejes principales”:

- Reprogramar o reestructurar gastos que no resulten imprescindibles en esta coyuntura.

- Optimizar los recursos en áreas administrativas y operativas.

- Reforzar los controles para asegurar un uso eficiente y transparente de los fondos públicos.

Estos lineamientos serán aplicadas desde octubre de 2025 a marzo de 2026, e implican lo siguiente:

• Reducción en el entorno de un 10% de los contratos con empresas y proveedores de mayor porte vigentes en el período del presente plan, en acuerdo de partes.

• Postergación de un 10% del pago del subsidio al boleto a las empresas del transporte colectivo.

• No se otorgarán exoneraciones a los grandes espectáculos.

• Habrá un número de contratos de confianza política menor a los vigentes en diciembre de 2024, con una remuneración global sensiblemente menor.

• Reducción de un 40% de horas extras y jornadas especiales (viáticos).

• Reducción de un 30% de trabajo en sexto día.

• Revisión y reducción de al menos un 10% en los montos pagados por compensaciones a la tarea y asignación de funciones.

• Reducción de un 20% de las extensiones horarias a partir del vencimiento de las resoluciones que se encuentren vigentes.

La intendencia asegura que estas medidas “han sido pensadas en el entendido de mantener la calidad de los servicios, salvaguardando las prioridades de política y manteniendo siempre el vínculo cercano con la gente”.

