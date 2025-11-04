Locales

Adeom apuntó contra recortes en la IM y asegura que “la limpieza es de lo que más se nota”

Montevideo Portal

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) advirtió sobre el deterioro de varios servicios como consecuencia de los recortes presupuestales anunciados por el intendente, Mario Bergara, a mediados de setiembre.

De acuerdo con la secretaria general del sindicato de trabajadores de la Intendencia de Montevideo (IM), Silvia Tejera, la situación se refleja con especial fuerza en el área de limpieza, donde los “contenedores desbordados” se han vuelto una postal cada vez más frecuente en distintos barrios de la capital.

“Cuando el intendente hizo públicos estos recortes que iba a llevar adelante, ya empezamos a adelantar que iba a haber servicios que se iban a ver resentidos. Hoy en día la limpieza es uno de los que más se nota; quizás el más visible, aunque hay otras actividades que también se han visto afectadas”, sostuvo la dirigente sindical.

Tejera explicó que las dificultades actuales se originan principalmente en la eliminación del sexto día de trabajo y la reducción de las horas extra, medidas que, si bien no son una reivindicación sindical, resultaban necesarias “por la falta de personal”. “Eso ha llevado a que hoy estemos en la situación que estamos, con contenedores desbordados y servicios que no dan abasto”, detalló, en entrevista con Arriba gente (Canal 10).

La dirigente también aclaró que los problemas registrados no responden a medidas gremiales, sino directamente a las decisiones de la administración. “Nosotros simplemente tuvimos una paralización el miércoles pasado, en el marco del paro general del Pit-Cnt, pero después no estamos tomando ningún tipo de acción”, subrayó.

Además del impacto en el servicio, la secretaria general de Adeom alertó sobre las consecuencias económicas y emocionales para los trabajadores. “Así como se ve afectada la ciudadanía, los compañeros ven afectado su salario y eso nos preocupa muchísimo”, enfatizó.

Al respecto, señaló que algunos empleados “no van a llegar a fin de mes”, lo que genera “un deterioro” en su salud mental. “Es preocupante, porque se habla de una política de salud mental que debería aplicarse también con los propios trabajadores”, concluyó.

Montevideo Portal