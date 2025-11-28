“Difícil”: comunicado de Adeom y descargo de Diego González por reestructura en TV Ciudad

Política

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) se solidarizó con los trabajadores de TV Ciudad, quienes atraviesan un “momento delicado y triste” ante la reestructura que la nueva administración de Mario Bergara prevé instaurar.

En un comunicado, el sindicato apuntó contra la dirección de TV Ciudad, a la que le reclaman haber negado información a los trabajadores, pero que sí se haya divulgado en otros medios de comunicación.

“Las y los trabajadores de TV Ciudad reclaman información sobre el futuro del canal desde hace por lo menos dos meses y desde hace un mes se les comunicó que el 28 de noviembre sería la fecha límite para conocer qué programas seguirían y si habría personas desvinculadas”, señala la misiva.

Adeom afirmó que desde el pasado lunes 24 se han realizado reuniones en el canal municipal con programas y personas trabajadoras asociadas a estos con distintos resultados, pero aún no cuentan con “la información completa de la situación del canal”.

“Para sorpresa del funcionariado, desde el miércoles se divulgó información con cifras, nombres de personas que trabajan en el canal y planes que nunca fueron comunicados hasta ahora por parte de la dirección”, cuestionó el sindicato de funcionarios municipales.

Adeom afirmó que ante esta situación “muchas personas sienten la angustia ante la posibilidad de perder su trabajo y otras la ansiedad de lo que sucederá en el futuro”.

“Nos parece inadmisible que la información que se nos ha negado a las y los trabajadores circule con facilidad por varios medios”, concluyeron los trabajadores del canal de la Intendencia de Montevideo (IM).

El comunicador Diego González despidió el último programa del año de La aldea y respaldó a los compañeros que fueron despedidos en el marco de las nuevas medidas para TV Ciudad.

“Esta semana ha sido muy difícil para muchos compañeros que han sido desvinculados del canal en el marco de una reestructura. Gente muy valiosa y tremendamente profesional”, dijo el conductor, quien les dedicó el último programa y les deseó que encontraran un trabajo rápido.

“Esta profesión es inestable; lejos de acostumbrarnos, lo que tenemos que hacer es pelear para dignificar nuestro oficio. No es injusta la reestructura, lo injusto es que siempre la pagamos los trabajadores”, dijo González. El comunicador dejó abierta la posibilidad de que su programa tuviera una quinta temporada en el 2026.

La reestructura de TV Ciudad implica que dejará de transmitirse el informativo de los domingos, se levantarán programas y buscarán reducir salarios y desvincular a trabajadores.

Según informó Hacemos lo que podemos y confirmó Montevideo Portal con fuentes cercanas al canal municipal, este levantará la totalidad de su streaming, que se transmite desde el predio de la comuna capitalina, hasta luego del verano.

Otro de los cambios previstos por la nueva gestión tiene que ver con que MVD noticias sea solo conducido por Martín Rodríguez y que la comunicadora Natalia Nogues sea la cara de un periodístico de salud. Es decir, la IM prevé agregar un contenido más a la programación con el mismo presupuesto.

Los programas Sin fronteras y De ida y vuelta serán levantados y sus trabajadores serán todos desvinculados —irán a seguro de paro—. Además, la IM maneja la opción de que La letra chica esté comprendida en la programación de la semana.

Fuentes del sindicato de TV Ciudad dijeron a Montevideo Portal que “están alerta con la situación” y esperan la comunicación oficial para analizar qué medidas tomar.

Los sindicatos han tenido reuniones en varias oportunidades para tener la certeza sobre los programas y contratos que podrían verse afectados en el 2026. En ese marco, la dirección estableció esta fecha límite del 28 de noviembre para hacer las comunicaciones correspondientes.