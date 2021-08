Topolansky sobre caso Andrade: “¿Se tiene que arrodillar y pedir que le den la bendición?”

Política

En tu misa me hinco y me doblo

La senadora por el Movimiento de Participación Popular (MPP) Lucía Topolansky se refirió este miércoles al caso que involucra al senador por el Partido Comunista, Óscar Andrade, por impago de contribución inmobiliaria a la Intendencia de Canelones. El programa Santo y Seña (Canal 4) fue que informó sobre las irregularidades que tenía el legislador con su casa en el balneario San Luis.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, cesó este lunes al director de la Agencia Tributaria de la intendencia, Germán Casaravilla, por llamar al senador Óscar Andrade para arreglar con el político por fuera de los procedimientos de la comuna el pago de la deuda que mantiene por la contribución inmobiliaria, que asciende a $ 99 mil.

Topolansky dijo en entrevista con Punto de Encuentro (radio Universal) que "el intendente Orsi procedió como tenía que proceder un jerarca, absolutamente correctamente". "Creo que el senador Andrade también, porque él aceptó esa situación y hay una puja de intereses porque el grupo, que es uno solo, es el que disputó la intendencia con Orsi, eso también es político y no doy más plata por ese asunto porque es completamente secundario", señaló.

La senadora comentó que se "corre el riesgo de argentinizar la política uruguaya". "Que no se dé", expresó. "Lo secundario pasa a ser principal y lo principal queda al margen del camino. Esto no le soluciona las cosas a doña María. Ojalá no se vuelvan a repetir este tipo de cosas", añadió.

Topolansky señaló que Orsi "estuvo bien" al cesar a Casaravilla. Además, la legisladora recordó que "en la legisladora pasada" se hizo "un trabajo titánico para sacar una ley de partidos, que tuvo una sanción completa por todos los partidos políticos en Cámara de Senadores y no salió en Cámara de Diputados". "La financiación de los partidos políticos depende también del aporte de los cargos políticos, todos sabemos que los legisladores, presidentes de entes autónomos, aportan al partido", aseguró.

La senadora por el MPP sostuvo que "donde se equivocó Andrade y lo que reconoce es que él priorizó mal". "Bueno, tá, ¿qué más? ¿Se tiene que arrodillar y pedirle a (Daniel) Sturla que le dé la bendición? No, no seas malo".