Andrade: “¿Cómo voy a saber que el tipo que me llama no tenía el expediente a cargo?”

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, cesó al director de la Agencia Tributaria de la Intendencia, Germán Casaravilla, por llamar al senador Óscar Andrade para arreglar con el político por fuera de los procedimientos de la comuna el pago de la deuda que mantiene por contribución inmobiliaria, que asciende a $ 99 mil, como informaron Santo y Seña el domingo pasado y El Observador este lunes.

Andrade explicó a Montevideo Portal cómo intentó regularizar la situación y aseguró que a excepción de Casaravilla, no lo llamó nadie más desde la Intendencia de Canelones (IC).

"Me llama Casaravilla el martes, de gestión de deuda de la intendencia, cosa que me pareció lógica dado la trascendencia pública del caso. Le pregunto qué se precisa para resolver y me dice que el trámite se puede hacer online y que, si el terreno está a mi nombre, lo que precisaba era el número de padrón y la cédula. Yo le paso a mi secretaria para que haga las gestiones para resolver. Me parece que cualquiera en mi lugar en esa situación si quiere pagar y lo llaman desde gestión de deuda hace lo que hice", señaló el legislador.

En esa línea, el convenio que más le convenía, explicó Andrade, era pagar la deuda en 12 cuotas de "$ 4.000 y algo", que es "como quedó el convenio" finalmente.

"El viernes me entero porque Casaravilla llama a mi secretaria, (y le dice) que había problemas con el convenio. Ahí llamo a Laura Tabárez (directora de Recursos Financieros de la IC), pero el que llamo fui yo. Para que me expliquen cuál era el problema, porque al haberme llamado desde gestión de deuda de la intendencia supuse estaba todo arreglado. Cuando Casaravilla le avisa a mi secretaria que hay problemas, llamo yo. De la intendencia no me llamó nadie. Cuando llamo, me dicen que tengo que enviar la información por correo, y le pido a mi secretaria que mande la misma información por correo", dijo Andrade, y agregó: "Es lo que haría cualquier cristiano en mi lugar".

"Te llaman de la intendencia de gestión de deuda para ofrecerte un convenio. Averiguo cuánto tengo que pagar y arreglo. ¿Pero cómo voy a saber que el tipo que me llama no tenía el expediente a cargo de él?", se preguntó Andrade.

Empezó a pagar

El senador expresó que el convenio que quedó vigente ahora "es idéntico" al anterior y lo que faltaba era "arreglarlo en línea". Incluso, informó que ya pagó la primera cuota del convenio y la contribución correspondiente al año 2021.

"Lo que hice fue intentar regularizar los dos componentes de irregularidad. Resolver los planos y catastro, y pagar la deuda de la intendencia. Pero cuando me llaman de la gestión de deuda de la intendencia para darte una mano en lo que precises, por la trascendencia que tuvo el tema, me pareció lógico", dijo el senador, que agregó que su intención es tratar de "salir cuanto antes de este lío".

"Me meto en un lío solo. La deuda con la intendencia la pagaba con un mes de los que trabaje en el canal (Canal 4-Todas las voces) y me sobraba plata. Donaba los otros 24 meses que estuve; uno no lo donaba y arreglaba el tema de los tributos. En ese momento tomé una decisión equivocada", apuntó Andrade, que dijo el total de la deuda incluyendo multas y recargos es cercana a los $ 50 mil.

Este lunes el senador está cumpliendo 47 años de edad.

