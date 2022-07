Subsecretario de Turismo declara este lunes en Fiscalía por gestión de Germán Cardoso

Judiciales

El subsecretario del Ministerio de Turismo, Remo Monzeglio, declarará este lunes ante la Fiscalía por la denuncia que presentó el Frente Amplio (FA) ante las presuntas irregularidades en las que habría incurrido en la gestión del exministro de Turismo Germán Cardoso. En setiembre de 2021 la bancada frenteamplista acudió a la vía penal por las denuncias que hizo Pérez Banchero, también perteneciente al Partido Colorado, informadas por el semanario Búsqueda.

Según pudo saber Montevideo Portal en base a fuentes, el jerarca del Ministerio de Turismo declarará en calidad de testigo frente al fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez. Luego de que Monzeglio declare, hará lo propio quien era el coordinador técnico de la gestión del exministro Oscar Iroldi.

Además, declarará el entonces adscripto de Germán Cardoso, Daniel Reta, y el director de Wavemaker, Gonzalo Porteiro. Finalmente, estará presente Elbio Rodríguez, quien era el “colaborador honorario” del extitular de Turismo.

El exdirector de Turismo, Martín Pérez Banchero, declaró en junio pasado y dijo a la prensa que en su declaración “ratificó” lo que fue su comparecencia en la comisión investigadora y dar su punto de vista. “Cuando me fui del ministerio me fui con el conocimiento de algunos hechos”, expresó, y aclaró que en esta ocasión concurrió a declarar “en calidad de testigo y no como denunciante”. “El denunciante es otro, soy un testigo importante por mi vinculación y participación en el ministerio”, aseveró.

Por su parte, el abogado defensor de Cardoso, Jorge Barrera, señaló que Pérez Banchero le reconoció al fiscal que “no tenía elementos para determinar que existieran delitos durante la gestión” de su defendido. “Es claro que la materia penal es distinta de la materia administrativa, pueden existir desavenencias a nivel administrativo que no tienen consecuencia penal”, afirmó Barrera.

