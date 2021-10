Colaborador de Cardoso presentó a Kirma “como empresario” para “generar negocio lucrativo”

Política

Elbio Rodríguez dijo en comisión que él conectó “a Sarasota con Kirma” y pretendía que Kirma “pudiera dar servicios no solo a Turismo, sino a otros ministerios o entes del Estado” vinculados a la agencia contratada por la cartera.

Elbio Rodríguez, quien fuera colaborador del exministro de Turismo, Germán Cardoso, compareció el pasado jueves en la Comisión Investigadora que estudia las denuncias sobre compras y gastos desde marzo de 2020 a julio de 2021, y contratación de medios, realización de eventos y montos pagados desde marzo de 2010 a agosto de 2021 en el Ministerio de Turismo.

En la versión taquigráfica de su comparecencia, a la que accedió Montevideo Portal, Rodríguez aclaró que él “no era asesor” de Cardoso. “Yo lo que hice fue colaborar en forma honoraria, como creo que en el momento de pandemia lo hicieron muchos ciudadanos del Uruguay en diferentes cosas”, afirmó.

“A mí me une con Cardoso una amistad de muchos años, desde la adolescencia, incluso desde antes de que el señor Cardoso fuera edil, y me honra su amistad. A lo cual, cuando Cardoso tiene el honor de ser nombrado ministro de Turismo, me invita a que lo acompañe y yo accedo en un carácter absoluta y totalmente honorario”, agregó.

Rodríguez comentó que no desarrolló funciones dentro del Ministerio de Turismo. “Colaboré básicamente con área específica, que era el área donde estaba el doctor (Martín) Pérez Banchero, junto con dos o tres funcionarias de marketing, con la cual de alguna manera Banchero lo manifestó en su intervención acá”, expresó.

En otro momento de la comparecencia, Rodríguez fue consultado por la bancada del Frente Amplio (FA) por sobre la propuesta de la empresa Kirma Services al Ministerio de Turismo, que según la agencia de publicidad Young & Rubicam llegó a través de Rodríguez y de Daniel Reta, otro colaborador de Cardoso.

Rodríguez sostuvo que Kirma es una empresa con la que mantuvo “una relación comercial, durante un año y algo, antes de ser conocida”. “He desarrollado campañas con ellos, en mi empresa. Yo tengo una empresa en Paraguay vinculada al juego; al juego en línea. Represento sitios -en algunos casos, representaba- de juego de los más importantes del mundo. Contraté a Kirma con el ánimo de captar nuevos clientes, en sus diferentes verticales de comunicación; ya fuera Natividad, Google, Adwords; todo el espectro que tenía Kirma en su propuesta, durante mucho tiempo. Hay que tener en cuenta que lo digital es bastante dinámico, cambia. La verdad es que las propuestas que tenía esta empresa eran satisfactorias, por lo menos, para mi empresa. O sea que el vínculo que tenía era estrictamente comercial”, aseguró.

Además, consultado por la experiencia de Kirma en nuestro país, Rodríguez contestó: “Ninguna experiencia tiene en Uruguay porque el primer trabajo que se intentó hacer en Uruguay fue con el Ministerio de Turismo, o sea que no tiene antecedentes”.

Por otra parte, fue consultado por su vinculación con la empresa Sarasota Global Investment (Miami). “¿Cómo llega Sarasota a esta historia? Cuando Kirma no puede cobrar porque el Banco de la República no paga a la entidad financiera donde Kirma tenía la cuenta bancaria el Ministerio de Turismo solicita a Kirma una alternativa. Había dos tipos de alternativas. La primera era ceder o informar o denunciar una cuenta bancaria en otra parte del mundo que no fuera Bélgica. Convengamos que si bien la empresa está en Estonia la cuenta bancaria está en Bélgica”, explicó quien fuera colaborador de Cardoso.

“Kirma no cuenta con cuentas bancarias en otra parte del mundo; no cuenta con ellas por una razón muy simple: porque siempre recibe los pagos ahí. El único país o el único banco que planteó una diferencia de pago fue el nuestro. Entonces, como opción be surge la posibilidad de ceder a un tercero (…) Yo conecto a Sarasota con Kirma; las conecto y ellos, a partir de ahí, hacen la cesión de crédito desde Kirma Services a Sarasota, ¿ok? Entonces -de nuevo-, eso se le comunica al Ministerio; está todo en el expediente.”, añadió.

Al ser consultado sobre si recibiría él, o alguien que conozca, una comisión o similar de la empresa Kirma, Rodríguez contestó: “No en este caso”.

Además, reconoció que fue él quien llevó a la agencia Young & Rubicam a la empresa Kirma. Rodríguez contó que “la idea”, cuando acercó a Kirma a Young & Rubicam, “era ajustar el presupuesto lo más que se pudiera para poder ganar al cliente”. “El objetivo como empresario -mío y de la intermediación que hice- era lograr que Kirma se convirtiera en un proveedor digital de la agencia y que, como consecuencia de convertirse en un proveedor digital de la agencia, pudiera dar servicios no solo a Turismo, sino a otros ministerios o entes del Estado, como Antel, Banco de Seguros del Estado y a las propias empresas privadas que Young & Rubicam tiene en su cartera”, señaló.

“Es decir, quería generar una buena impresión, una buena relación costo-beneficio para la agencia, que pudiera contrastar y, a partir de ahí, mi idea era poder generar un negocio lucrativo. En esta no había comisiones”, aseguró.