Senadores de la coalición impulsarán investigadora sobre gestiones de Charles Carrera

Los senadores de la coalición de gobierno se reunieron este martes y decidieron impulsar una comisión investigadora por gestiones del legislador del Frente Amplio Charles Carrera en la Secretaría General del Ministerio del Interior, de la que fue titular durante los últimos dos gobiernos de izquierda.

“Hemos definido proponer la creación de una comisión pre investigadora en el Senado para investigar estos acontecimientos, que involucra, desde un penoso episodio que determinó que una bala dejara inválida a una persona y, a partir de ahí, la utilización de manera irregular del Hospital Policial", dijo Camy, y precisó que "en las últimas horas se han agregado algunas nuevas denuncias referentes al caso”.

En esta línea, dijo que estudiaron “la entidad de la denuncia, la oportunidad de la misma, la seriedad de su origen, que son los aspectos que se determinan en el reglamento del Senado, para analizar en la comisión”.

Por su parte, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, expresó que la noticia sobre el caso de Carrera lo “sorprendió”.



Sobre esta situación también habló el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien defendió al senador del MPP y dijo en entrevista con Doble Click (FM Del Sol) que “el contenido en general es mucho más importante que las formas”. En esta línea, afirmó que la asistencia económica y de salud a un hombre baleado por un policía en una fiesta en Rocha es lo propio de un “gobierno progresista”, y sostuvo que en el Frente Amplio están “convencidos” de que el legislador va a salir “totalmente intacto” de esta controversia.

Delgado le respondió a Pereira y afirmó que “últimamente” el presidente del FA “trata de justificar todo lo que a veces cuesta justificar”.

“Tiene dos actitudes: criticar todo lo que hace este gobierno o justificar cosas que no se hicieron del todo bien de los gobiernos anteriores. Ahí hay temas que tienen que ver, más allá de si el ministro quería o no, con si podía o no, en función de un marco legal que los habilita”, sentenció el secretario de Presidencia.

