Para Delgado, el caso Marset sirve para “poner las barbas en remojo”: “Es un aprendizaje”

Política

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, brindó una rueda de prensa este martes en la que dialogó sobre varios temas, entre otros, los precios de los combustibles, la investigación sobre el caso Marset y Charles Carrera, y la reforma de seguridad social.

Con respecto a los precios de las naftas, el jerarca aseguró que en estos días se está definiendo si habrá una baja o no y que por esa cuestión se están llevando a cabo diversas reuniones, entre ellas, una que se hizo el lunes junto con el ministro de Industria, Omar Paganini, y otros que se llevarán adelante este martes. “En estas horas se va a estar dando la noticia al respecto, no voy a adelantarla yo”, aseguró.

Consultado sobre el caso del senador Charles Carrera y la utilización del Hospital Policial, Delgado respondió que ese tema está a nivel parlamentario, comunicó que la coalición multicolor se reunirá en la tarde para definir si el caso amerita una comisión investigadora y reconoció que la noticia lo “sorprendió”.

En este sentido, hizo referencia a las palabras del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien afirmó que la decisión de atenderse en ese centro asistencial había sido del exministro Eduardo Bonomi. El secretario de Presidencia dijo que “últimamente” Fernando Pereira “trata de justificar todo lo que a veces cuesta justificar”.

“Tiene dos actitudes: criticar todo lo que hace este gobierno o justificar cosas que no se hicieron del todo bien de los gobiernos anteriores. Ahí hay temas que tienen que ver, más allá de si el ministro quería o no, con si podía o no en función de un marco legal que los habilita”, indicó en declaraciones consignadas por radio Monte Carlo.

En otros temas, el nacionalista comunicó que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recibirá en los próximos días algunas propuestas de los socios de la coalición, que pretenden mejorar el anteproyecto.

“Después esperemos tener algún insumo del Frente Amplio [FA], lamentablemente algunos sectores del FA ya se pronunciaron en contra. El PIT-CNT también se pronunció en contra. Esperemos que todos estemos a la altura de las circunstancias, sobre todo de responsabilidad institucional en función de lo que siempre se reclamó, pero nunca se hizo. Era necesario para darle sustentabilidad del sistema”, señaló.

Finalmente, los periodistas le preguntaron por el caso de la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset y si sirvió para que no se repitan este tipo de hechos.

Delgado respondió: “Nos sirve para todo el mundo poner las barbas en remojo. Decir: ‘Bueno, más allá del marco legal habilitante y de la no responsabilidad política de quienes están al mando de los ministerios, porque no pasa por ahí, ser mucho más cauteloso en la coordinación’. Me parece que es un aprendizaje que sacamos de ese tema”.