Schipani: “No hay persecución” en pedido de Bianchi, “sí hubo en el caso del colono”

Política

Tal como informáramos, en las últimas horas la senadora nacionalista realizó un pedido de informes en el Parlamento sobre la profesora y presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo de Uruguay (Afutu) Mabel Mallo, que mantuvo días atrás un intercambio con Lacalle Pou cuando el sindicato se manifestaba.

En esa ocasión, Mallo abordó al presidente en el exterior del Complejo de las Telecomunicaciones y lo acusó de tomar decisiones gubernamentales perjudiciales para el sector educativo.

Tras el pedido de informes, donde Bianchi solicitaba saber la cantidad de horas docentes, inasistencias, entre otras cosas, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza de Uruguay emitió un comunicado señalando que la actitud de la senadora nacionalista “es otra muestra de la persecución antisindical y política a los militantes sindicalizados y a cualquier persona que exprese su disconformidad con el gobierno”.

ALARMANTE



Una Senadora cursa un pedido de informes sobre una docente que en el ejercicio de su LIBERTAD DE EXPRESIÓN, se manifestó y osó hablar con el Presidente.

El poder al servicio de la persecución antisindical.

Prácticas fascistas de un régimen sin garantías.



1/2 pic.twitter.com/vUpJj0x6zi — ??Fenapes (@FenapesUruguay) December 2, 2021

El diputado por el Partido Colorado, que integra la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados, dijo a Montevideo Portal que “el legislador puede pedir información” y que “una persecución fue lo que pasó en períodos pasados, como el caso del colono que tuvo un altercado con el entonces presidente Tabaré Vázquez”.

En 2018 Presidencia de la República emitió un comunicado para señalar que un productor que acusó de "mentiroso" al entonces presidente Tabaré Vázquez mantiene deudas con el Instituto Nacional de Colonización (INC) y enfrenta un proceso judicial por la entrega de las tierras.

Aquel entredicho entre Vázquez y algunos productores en la puerta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) culminó con la molestia del exmandatario con un productor que lo llamó "mentiroso" por no haber recibido a la Asociación Nacional de Colonos en la mesa de negociación abierta con los productores autoconvocados.

Schipani dijo que “eso sí es perseguir a alguien”, pero “en este caso lo que se está pidiendo es información”. “Lo que pasa es que Fenapes sueña con la persecución, pero no la hay. “Pedir información es un derecho que tiene el legislador. Sobre si está bien o mal hacerlo va en cada uno, no podemos atribuirle a un derecho que tiene un legislador una tarea de persecución. La oportunidad de hacerlo o no, como todo, es discutible”, aseveró.

El dirigente colorado comentó que tiene información, que remitió Secundaria en el marco de la investigadora que analiza denuncias sobre irregularidades en el uso de licencias sindicales, de que Mallo “aparece usufructuando los certificados falsos, con licencias dudosas en congresos a Cuba”, por ejemplo.