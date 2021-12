Tras pedido de informes cursado por Bianchi, se hizo tendencia el tag #TodosSomosMabel

Tal como informáramos, en las últimas horas la senadora nacionalista realizó un pedido de informes en el Parlamento sobre la profesora y presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo de Uruguay (Afutu) Mabel Mallo, que mantuvo días atrás un intercambio con Lacalle Pou cuando el sindicato se manifestaba.

En esa ocasión, Mallo abordó al presidente en el exterior del Complejo de las Telecomunicaciones y lo acuso de tomar decisiones gubernamentales perjudiciales para el sector educativo.







Poco después, la senadora Bianchi pidió a la presidenta del Senado, la vicepresidenta Beatriz Argimón, un informe la situación funcional de Mallo, donde solicitaba saber la cantidad de horas docentes que tiene, si goza de licencia sindical y la cantidad de inasistencias que tiene como docente. Además, consultó si la funcionaria tiene algún “procedimiento disciplinario”.





La rápida sucesión entre el reclamo de Mallo -que tuvo visibilidad gracias a las cámaras de TV presentes en el lugar- y el pedido de Bianchi, hizo pensar a numerosos internautas que no se trataba de una simple correlación sino de causalidad, y de inmediato arreciaron las acusaciones de persecución sindical.



El pedido de la legisladora llegó también poco después de que el comunicador Fernando Marguery, panelista del programa Esta boca es mía (Canal 12) pusiera en cuestión la laicidad de las aulas impartidas por Mallo y sus asistencias a clase.

En ese contexto, los defensores de Mallo crearon en Twitter la etiqueta #TodosSomosMabel que se convirtió rápidamente en tendencia.

LA ATD DE SECUNDARIA SIN DIFERENCIAS DE LISTAS, EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA, AUTÓNOMA Y COGOBERNADA. APOYO A MABEL MALLO, A QUIEN RECONOCEN COMO VOCERA DE TODOS LOS DOCENTES DE SECUNDARIA A NIVEL NACIONAL. PD: sra. Bianchi, la ATD no es un sindicato #TodosSomosMabel https://t.co/hGz1grq4BW

Mabel me representa

Ella es la presidenta de @afutu_1

Ella no está sola.



Lo de Bianchi escondida en los fueros

NO ES UN PEDIDO DE INFORME ES PERSECUCIÓN SINDICAL#TodosSomosMabel @andresbenta1909 @PITCNT1 @FenapesUruguay @nmbr_1986 @fm_voces @ADES_Montevideo pic.twitter.com/gViXh9D1qd