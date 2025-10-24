Sangre en el techo y paredes: tétricas imágenes del triple asesinato en Argentina

Internacionales

La justicia de Argentina continúa con la investigación del triple femicidio de Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las tres jóvenes que fueron buscadas intensamente desde el 19 de setiembre y fueron víctimas de la venganza de un narco “sanguinario” de nacionalidad peruana conocido como Julito y Pequeño J, que transmitió en vivo el crimen.

TN compartió imágenes inéditas que muestran la “casa del horror” en la que aparecieron los cuerpos de las tres jóvenes. “Está todo trapeado”, se escucha en el video al que el noticiero argentino accedió, que fue grabado por la división de inteligencia de la Policía bonaerense cuando ingresó por primera vez al lugar.

Los funcionarios registraron una escalofriante escena, en la que puede verse manchas de sangre en vario espacios de la casa —cocina, una habitación y en el techo—, a pesar de que los autores del crimen intentaron limpiarlo con agua jane.

En el momento en el que la Policía de Argentina ingresó a la casa, los cuerpos de las jóvenes aún no habían sido encontrados. Según TN, las imágenes comprometen a dos de los nueves detenidos: Daniela Iara Ibarra y Maximiliano Andrés Parra, que son investigados por haber intentado limpiar las manchas para ocultar el crimen.

El fiscal de la causa, Carlos Arribas, afirma que Ibarra y Parra “ayudaron a eludir el accionar de la justicia al constituirse en el domicilio citado, alterar y hacer desaparecer rastros, pruebas o instrumentos del delito”. En total, hay ocho personas con prisión preventiva por esta causa.

En tanto, el pasado 3 de octubre la Justicia peruana resolvió que el narco acusado de ser el autor intelectual del triple crimen permanezca en prisión preventiva durante nueve meses mientras avanza el proceso de extradición hacia Argentina. La medida fue tomada este viernes en una audiencia en la que el joven de 20 años fue notificado de los cargos en su contra.

Durante la instancia, se le ofreció aceptar una extradición rápida, pero decidió rechazarla. Su abogado pidió que quedara en libertad bajo restricciones y aseguró que su cliente es inocente. “Buscan llevarlo preso sin una investigación clara de lo sucedido”, dijo el defensor, que además sostuvo que el acusado se refugió en Perú porque “en Argentina no tenía familia ni abogado que lo defendiera”.

Finalmente, los jueces entendieron que existía la posibilidad de que Pequeño J se diera a la fuga, por lo que resolvieron que el acusado quedara detenido en un penal peruano mientras se tramitan los documentos para su entrega a la Justicia argentina. Su defensa ya adelantó que apelará la resolución y pidió aplicar “el principio de humanidad para [su] patrocinado. Es un joven que tiene 20 años; tiene mucho por dar”.

Las jóvenes asesinadas fueron recogidas por una camioneta Chevrolet Tracker blanca de la localidad de La Tablada. La investigación determinó que las fallecidas fueron torturadas, asesinadas y enterradas en una casa en Jáchal y Chañar, en Florencio Varela.