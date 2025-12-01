Reestructura de TV Ciudad: qué programas siguen, cuáles se bajan y quién negocia

Política

El pasado viernes 28 de noviembre se cumplió el plazo que la dirección de TV Ciudad tenía para informarle a los funcionarios cuál sería la programación de cara al próximo 2026, en el marco de una reestructura marcada por la nueva gestión de Mario Bergara. Las nuevas autoridades informaron que algunos de los programas del canal municipal dejarían de emitirse, mientras que otros continuarían al aire.

En un comunicado al que accedió Montevideo Portal, la dirección afirmó que varios contenidos tendrán una nueva temporada el próximo año y que estima que su reestreno sea durante el primer tercio del 2026. La dirección también informó que dialogó con comunicadores de programas que estuvieron al aire este 2025 para renovar sus contratos con el canal.

Sin embargo, las autoridades de TV Ciudad también informaron que consideran que ciertos contenidos “han cumplido su ciclo televisivo”, por lo que no volverán a emitirse en la pantalla del canal municipal durante el próximo año.

Los programas que continuarán son Ciudad viva —conducido por Marcelo Galli, Tania Tabárez y Juan Pablo Rodríguez—; Mirá Montevideo —conducido por Noelia Campo y Lucila Rada, con móviles de Mariana Olivera—; Lado B —conducido por Wilmar Amaral—; Ideas cruzadas —conducido por Ricardo Piñeyrúa; SobreCiencia —conducido por Nalexa Perrone, Daniel Hirschfield y Gustavo Villa—, y Corre corre cámara —conducido por Majo Borges y Pablo Staricco—.

En tanto, Sin fronteras, La letra chica y De ida y vuelta saldrán por última vez al aire este año. La propuesta 2026 de La aldea —conducido por Diego González— y Conexiones aún sigue en diálogo, informó la Intendencia de Montevideo.

En lo que corresponde al área de prensa, las nuevas autoridades comenzarán un nuevo “proceso organizativo”, que promoverá un nuevo periodístico. Para ello, habrá modificaciones en roles internos.

La Intendencia de Montevideo (IM) señaló en su página web que está “desarrollando nuevos contenidos que pondrán el énfasis en generar una programación variada para fortalecer el alcance del canal, buscando incorporar nuevas audiencias”.

Asimismo, la comuna explicó que la programación del canal de YouTube de TV Ciudad dio por concluida su grilla 2025 y prevén aumentar las horas de emisión del 2026. Al igual que el año pasado, el streaming hará una pausa durante el verano para reiniciar en la nueva temporada.

La secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), Silvia Tejera, cuestionó a la Intendencia de Montevideo (IM) por el manejo de la reestructura de TV Ciudad y adelantó que prevén que las nuevas medidas tengan como consecuencia el despido de unos 30 trabajadores.

“El comité de base de TV Ciudad venía teniendo algunas reuniones con la dirección. Se estaba manejando, a grandes titulares, que iba a haber una reestructura en alguna parte de la programación del canal y que podía llegar a implicar algún cese de contratos. No se imaginaron que iba a estar en el entorno de 30 personas, que es lo que se está manejando”, detalló la secretaria general de Adeom en Desayunos informales.

El intendente de Montevideo afirmó que los cambios anunciados en TV Ciudad para 2026 no están vinculados a medidas de ahorro ni a un plan de ajuste, sino a una definición de la nueva dirección del canal sobre el rumbo de la programación.

El jerarca se refirió al tema en el programa Legítima defensa (Caras y Caretas TV), donde fue consultado por la preocupación generada entre los trabajadores ante la posibilidad de desvinculaciones y la finalización de varios ciclos.

Bergara sostuvo que las novedades de estos días de TV Ciudad “no responden a las medidas de ordenamiento financiero” de la comuna, sino que responden a una “visión de nueva programación y de nuevo funcionamiento que tiene el actual director”.

En ese sentido, señaló que el nuevo director de la señal, José María Ciganda, cuenta con “total libertad y a su vez total apoyo” y que la intendencia “no se involucra en cuestiones vinculadas a la gestión del canal y mucho menos a la programación y al tono informativo”.

El intendente explicó que la mayoría de los trabajadores del canal son funcionarios presupuestados desde la administración anterior, por lo que mantienen su relación laboral con la intendencia, e indicó que lo que está en juego es la continuidad de algunos contratos asociados a programas que no seguirán el próximo año.

“Lo que hay en los programas y en los ciclos son contratos que caen, a no ser que uno piense que una vez que hay un ciclo de un programa con determinados contratos tenga que durar para toda la vida, cosa que no pasa en ningún medio”, agregó.

A su vez, añadió que el director del canal ya planteó que “están cayendo contratos de profesionales que están en ciclos que se van a terminar en 2025” y que en su lugar habrá “los mismos u otros profesionales para los ciclos que se inician en 2026”.