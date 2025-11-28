Reestructura de TV Ciudad: prevén el despido de “el entorno de 30 personas”, dice Adeom

Política

La secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) cuestionó a la Intendencia de Montevideo (IM) por el manejo de la reestructura de TV Ciudad y adelantó que prevén que las nuevas medidas tengan como consecuencia el despido de unos 30 trabajadores.

Desde el sindicato de trabajadores municipales aguardan una reunión que la dirección y los trabajadores del canal tendrán este 28 de noviembre. A raíz de ese encuentro, analizarán qué medidas tomar. De momento, manejan un diálogo con el intendente de Montevideo, Mario Bergara, que será de “carácter grave-urgente”, dijo Tejera a Desayunos informales.

“El comité de base de TV Ciudad venía teniendo algunas reuniones con la dirección. Se estaba manejando, a grandes titulares, que iba a haber una reestructura en alguna parte de la programación del canal y que podía llegar a implicar algún cese de contratos. No se imaginaron que iba a estar en el entorno de 30 personas, que es lo que se está manejando”, detalló la secretaria general de Adeom.

De todos modos, Tejera afirmó que “todo lo que se sabe es corrillo”, por lo que “no hay nada oficial”. “Preocupa porque cuando tuvimos la ronda de candidatos previo a las elecciones departamentales, Bergara fue uno de los que nos visitó y hubo una manifestación de que TV Ciudad no se tocaba”, recriminó la referente de Adeom.

La dirigente reconoció que “hay estructuras” dentro de TV Ciudad, que pueden “cambiar”, pero consideró “excesivo que a menos de un mes —porque los ceses serían de inmediato— se esté dando esta comunicación”.

En un comunicado, Adeom se solidarizó con los trabajadores de TV Ciudad, quienes atraviesan un “momento delicado y triste” ante la reestructura de la nueva administración en la IM. En esa línea, el sindicato apuntó contra la dirección de TV Ciudad, a la que le reclaman que hayan negado información a los trabajadores, pero que sí se haya divulgado en otros medios de comunicación.

“Las y los trabajadores de TV Ciudad reclaman información sobre el futuro del canal desde hace por lo menos dos meses y desde hace un mes se les comunicó que el 28 de noviembre sería la fecha límite para conocer qué programas seguirían y si hubiera personas desvinculadas”, señala la misiva.

Adeom afirmó que desde el pasado lunes 24 se han realizado reuniones en el canal municipal con programas y personas trabajadoras asociadas a estos con distintos resultados, pero aún no cuentan con “la información completa de la situación del canal”.

“Para sorpresa del funcionariado, desde el miércoles se divulgó información con cifras, nombres de personas que trabajan en el canal y planes que nunca fueron comunicados hasta ahora por parte de la dirección”, cuestionó el sindicato de funcionarios municipales.

Adeom afirmó que ante esta situación “muchas personas sienten la angustia ante la posibilidad de perder su trabajo y otras la ansiedad de lo que sucederá en el futuro”.

“Nos parece inadmisible que la información que se nos ha negado a las y los trabajadores circule con facilidad por varios medios”, concluyeron los trabajadores del canal de la Intendencia de Montevideo (IM).

La reestructura de TV Ciudad implica que dejará de transmitirse el informativo de los domingos, se levantarán programas y buscarán reducir salarios y desvincular a trabajadores.

Según informó Hacemos lo que podemos y confirmó Montevideo Portal con fuentes cercanas al canal municipal, este levantará la totalidad de su streaming, que se transmite desde el predio de la comuna capitalina, hasta luego del verano.

Otro de los cambios previstos por la nueva gestión tiene que ver con que MVD noticias sea solo conducido por Martín Rodríguez y que la comunicadora Natalia Nogues sea la cara de un periodístico de salud. Es decir, la IM prevé agregar un contenido más a la programación con el mismo presupuesto.

Los programas Sin fronteras y De ida y vuelta serán levantados y sus trabajadores serán todos desvinculados —irán a seguro de paro—. Además, la IM maneja la opción de que La letra chica esté comprendida en la programación de la semana.

Fuentes del sindicato de TV Ciudad dijeron a Montevideo Portal que “están alerta con la situación” y esperan la comunicación oficial para analizar qué medidas tomar.

Los sindicatos han tenido reuniones en varias oportunidades para tener la certeza sobre los programas y contratos que podrían verse afectados en el 2026. En ese marco, la dirección estableció esta fecha límite del 28 de noviembre para hacer las comunicaciones correspondientes.