Puerto, Casa de Galicia y Antel: los “apuros” del gobierno que para Orsi “no se entienden”

Política

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, señaló que el gobierno nacional tomó decisiones con “premura” y apresuradas, con respecto al Puerto de Montevideo y el acuerdo con Katoen Natie, con el remate de Casa de Galicia y la decisión de autorizar a cableoperadores a otorgar Internet.

En su columna en CW 41 de San José, Orsi sostuvo que “uno puede compartir o discrepar con las decisiones que se toman a un nivel, ahora también hay un tema de comprensión. Hay veces donde no se entiende”.

“Yo tengo que admitir que a veces no lo entiendo o no entiendo las acciones que se toman o algunos apuros o premuras. Me parece que está enredando más las cosas. Y voy a poner tres ejemplos. Faltaban 10 años para que se terminara la concesión del Puerto de Montevideo y 10 años antes se decide extender por 50 o 60 años más cuando no teníamos ningún apuro”, aseguró.

En ese sentido, consideró que hubiese sido necesario esperar “que apareciera el juicio para hacer una concesión de ese tipo”. “Ahí el primer tema que yo no logro entender, por qué ese apuro”, acotó.

Con respecto al remate de Casa de Galicia, adquirida por Círculo Católico, Orsi se preguntó: “¿no había un camino más corto que era prestarle a Casa de Galicia para que no se armara tanto desbarajuste? Capaz que estoy equivocado, pero termina un banco del Estado (Banco República) prestándole a una mutualista para que adquiera la otra cuando se podría haber hecho el camino más corto. Eso tampoco lo logro entender”.

Por otra parte, Orsi cuestionó la decisión del gobierno de “darle a los cableoperadores la posibilidad de transmitir Internet”, pero “no a todos los cables, a cinco nomás”.

“¿Por qué no se la dio a todos los cableoperadores del país? Porque si la idea es que los cableoperadores que están medio complicados, desde que aparecieron aplicaciones como Netflix y todo eso se han venido achicando, si complicados están los de Montevideo, complicados están los del interior también. Pero mi duda es la siguiente, porque junto con esa decisión sacaron la otra donde Antel paga a los canales para que puedan ser proyectados, que por Vera TV en los celulares uno pueda ver la televisión. ¿por qué los sacó juntos si podía sacarlos por separado?”, añadió.

Orsi afirmó que estas “son dos decisiones que no tienen nada que ver una con la otra. En lo único que se tocan es que tiene una relación o por lo menos es un acuerdo hecho con los mismos actores que son los canales”. “Yo no digo que esté mal o esté bien, yo no estoy diciendo eso. Lo que no entiendo por qué el gobierno saca las dos cosas juntas cuando hubiese sido mucho más claro que se sacaran dos decisiones por separado. Así que son tres ejemplos de cosas que no logro entender. Porque uno puede ser mal pensado, pero yo en ese sentido no”, aseguró.

El intendente de Canelones dijo que “a veces” cree que “además de los errores o las discrepancias” que él pueda tener nota “apuro o prisa que entreveran más el panorama”.