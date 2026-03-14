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Protestas en Cuba contra el régimen terminan en asalto a sede del Partido Comunista

Varias personas asaltaron en la medianoche de este sábado una sede del Partido Comunista en la provincia de Ciego de Ávila, a unos 460 kilómetros de La Habana, como protesta por los prolongados apagones y la falta de alimentos.

Mientras se agudiza la escasez de combustible, productos básicos y se prolongan los cortes de electricidad, muchos cubanos expresaron su descontento público con protestas nocturnas, que en la mayoría de los casos se redujeron a cacerolazos en la vía pública o desde el interior de sus viviendas.

Las protestas sucedieron en el municipio de Morón y, según videos que circulan en redes sociales, varios manifestantes irrumpieron en el edificio, de donde extrajeron documentos, computadoras y muebles que posteriormente quemaron en la calle.

Según un breve reporte del periódico local Invasor, como resultado de estos “hechos vandálicos” fueron detenidas cinco personas. “Lo que en un inicio transcurrió de manera pacífica, y tras un intercambio con autoridades del territorio, derivó en hechos vandálicos contra la sede del Comité Municipal del Partido”, precisa la nota oficial.

Las manifestaciones también provocaron daños a otros establecimientos estatales del territorio, según la misma fuente.

De acuerdo con publicaciones de medios independientes y en redes sociales, La Habana —donde los cortes eléctricos se han extendido por más de 15 horas en las últimas semanas— es por estos días el epicentro de las protestas nocturnas, aunque se han registrado también en otras partes del país.

Cuba confirmó el viernes que mantiene conversaciones con Estados Unidos para buscar “soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales”, mientras inició la excarcelación de presos políticos como parte de un acuerdo con el Vaticano, el histórico mediador entre los dos países.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no oculta su deseo de un cambio de régimen en la isla, ubicada a solo 150 km de la potencia norteamericana. Según Washington, el país representa una “amenaza excepcional” por sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán.

AFP